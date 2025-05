Warren Buffett si ritira Le accuse a Trump | I dazi? Un grosso errore

© Ildifforme.it - Warren Buffett si ritira. Le accuse a Trump: “I dazi? Un grosso errore”

Trump e ai suoi dazi: "Il commercio non dovrebbe essere un'arma"L'articolo Warren Buffett si ritira. Le accuse a Trump: “I dazi? Un grosso errore” proviene da Il Difforme. 🔗 Il guru della finanza fa il suo annuncio nel corso del tradizionale incontro con gli azionisti ad Omaha, dopo aver fatto riferimento, senza menzionarlo, a Donalde ai suoi: "Il commercio non dovrebbe essere un'arma"L'articolosi. Le: “I? Un” proviene da Il Difforme. 🔗 Ildifforme.it

Cosa riportano altre fonti

Warren Buffett, 10 modi folli per spendere i 334 miliardi che il re della finanza ha incassato - La Berkshire Hathaway, di cui è amministratore delegato e presidente, ha raddoppiato la liquidità nell'ultimo anno: ecco come li avremmo spesi noi in maniera totalmente scriteriata 🔗wired.it

Warren Buffett si dimette dalla Berkshire Hathaway, Greg Abel prenderà il suo posto - Il guru della finanza fa il suo annuncio nel corso del tradizionale incontro con gli azionisti ad Omaha, dopo aver fatto riferimento, senza menzionarlo, a Donald Trump e ai suoi dazi: "IL commercio non dovrebbe essere un'arma" L'articolo Warren Buffett si dimette dalla Berkshire Hathaway, Greg Abel prenderà il suo posto proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Warren Buffett lascia Berkshire Hathaway e attacca i dazi di Trump - Warren Buffett, il sesto uomo più ricco del mondo e il più famoso investitore del mondo, ha annunciato a 94 anni l'intenzione di dimettersi dalla carica di ceo del conglomerato Berkshire Hathaway entro la fine dell'anno. Buffett ha proposto Greg Abel come suo successore e ha criticato le ultime... 🔗today.it

Cosa riportano altre fonti

Warren Buffett sa qualcosa che noi non sappiamo?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Warren Buffett annuncia le dimissioni da ceo di Berkshire Hathaway a fine anno. Greg Abel il successore - Il leggendario investitore annuncia il ritiro dalla guida del gruppo alla fine dell’anno: è arrivato il momento, ha detto sabato 3 ai soci del colosso degli investimenti. Buffett ha 94 anni e guida la ... 🔗milanofinanza.it