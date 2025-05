Warren Buffett annuncia dimissioni da Berkshire Hathaway

Warren Buffett, il sesto uomo più ricco del mondo e il più famoso investitore del mondo, ha annunciato a 94 anni l'intenzione di dimettersi dalla carica di ceo del conglomerato Berkshire Hathaway entro la fine del 2025 e ha proposto Greg Abel come suo successore. Buffett ha detto di non avere intenzione di vendere le sue azioni in Berkshire Hathaway.

