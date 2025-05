W la mamma! Le canzoni delle nostre tradizioni popolari a favore delle mamme africane

© Pisatoday.it - W la mamma! Le canzoni delle nostre tradizioni popolari a favore delle mamme africane mamma, le associazioni S.u.c.o.s. e GMA Ets - Il Sorriso di Marianeve, hanno deciso di organizzare insieme un evento dedicato alle canzoni popolari della nostra tradizione!Saranno presenti i musicisti Maria Piscopo e Francesco Salvadore. 🔗 Venerdì 9 maggio 2025, in occasione della festa della, le associazioni S.u.c.o.s. e GMA Ets - Il Sorriso di Marianeve, hanno deciso di organizzare insieme un evento dedicato alledella nostra tradizione!Saranno presenti i musicisti Maria Piscopo e Francesco Salvadore. 🔗 Pisatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Neonata rapita a Cosenza, clinica accusa la mamma. La replica a Fanpage: “Vogliono anche le nostre scuse?” - “La mamma additata come incauta? Mi ricorda chi accusa le vittime di violenza sessuale di indossare la gonna troppo corta..." Così l’avvocata Chiara Penna, tramite Fanpage.it, replica al monito della clinica Sacro Cuore di Cosenza nei confronti della madre biologica di Sofia (“Ha consegnato incautamente la bimba"). E aggiunge: "Quasi quasi adesso chiediamo scusa noi per il trambusto creato"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Narni, tutto pronto per il concerto “Le nostre canzoni” di Carlotta al teatro Manini | VIDEO - Narni è pronta a festeggiare un evento speciale: domenica prossima alle ore 2, il teatro Manini accoglierà il concerto di Carlotta, artista di grande talento. Carla Quadraccia, questo il suo vero nome, è nata e vive ad Amelia ed è stata recentemente protagonista del programma televisivo di RaiUno... 🔗ternitoday.it

Eleonora Giorgi, parlano i figli: “Mamma è morta tra le nostre braccia” - È morta serenamente, stamattina alle 9.30 tra le nostre braccia. Non ha sofferto”: così Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, figli […] Continua a leggere Eleonora Giorgi, parlano i figli: “Mamma è morta tra le nostre braccia” su Perizona.it 🔗perizona.it

Approfondimenti da altre fonti

W la mamma! Le canzoni delle nostre tradizioni popolari a favore delle mamme africane; Il testo di Tutta l'Italia il jingle di Sanremo 2025 di Gabry Ponte. Chi è il cantante mascherato; Festa della mamma, le 10 canzoni più belle per lei; Le più belle canzoni da dedicare alle mamme. 🔗Cosa riportano altre fonti

ch'è il più bel sogno per me! - Mamma’, ‘Tutte le mamme, ‘Viva la Mamma’. Tre canzoni scritte in tre differenti periodi storico sociali della Nazione e della Storia della nostra canzone. Tre diversi periodi, tre diversi stili ... 🔗aetnanet.org