Vuoi comprare delle sigarette? e gli ruba il telefono

È stata riconosciuta dalla vittima del furto e arrestata ieri sera in vico Largo, nel centro storico di Genova, una 42enne nigeriana senza fissa dimora, gravata da un ordine di carcerazione emesso mercoledì scorso.Venerdì, la polizia di Stato è intervenuta in via Darsena dove un uomo aveva.

Vuoi comprare casa, ma non hai soldi? Adesso costa soltanto 1 euro - Comprare una casa in questo periodo storico è molto complicato ma nelle ultime ore è spuntata un’opportunità davvero unica. Acquistare una casa al tempo d’oggi non è una situazione molto semplice, i costi sono in costante aumento sia per quel che riguarda l’affitto che un acquisto di una casa dove andare a vivere. Per i ... Leggi tutto L'articolo Vuoi comprare casa, ma non hai soldi? Adesso costa soltanto 1 euro sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. 🔗temporeale.info

(Adnkronos) – Un 52enne è stato arrestato dai carabinieri a Catania con l'accusa di evasione. L'uomo, sottoposto ai domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso dai miliari mentre in bici percorreva via San Francesco alla Rena. Ai militari che lo hanno fermato ha detto di essere uscito per acquistare urgentemente delle sigarette alla moglie: "A casa è l'inferno…"

(Adnkronos) – Un 52enne è stato arrestato dai carabinieri a Catania con l'accusa di evasione. L'uomo, sottoposto ai domiciliari per reati contro il patrimonio, è stato sorpreso dai miliari mentre in bici percorreva via San Francesco alla Rena. Ai militari che lo hanno fermato ha detto di essere uscito per acquistare urgentemente delle sigarette alla moglie.

