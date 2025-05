Voto in Australia vincono i laburisti del premier Anthony Albanese

© Tgcom24.mediaset.it - Voto in Australia, vincono i laburisti del premier Anthony Albanese "Lavoriamo tutti insieme per costruire la nostra unità nazionale sulle solide fondamenta dell'equità, dell'uguaglianza e del rispetto reciproco" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Australia, prime proiezioni: i laburisti di Albanese vincono le parlamentari. Cosa c’entra Trump - Anthony Albanese dovrebbe ottenere un secondo mandato come primo ministro, mentre le cose vanno male per il leader dell'opposizione. Durante la campagna elettorale si è parlato, come in altre elezioni negli ultimi mesi, del presidente statunitense, in particolare dei suoi dazi imposti sull'importazione di prodotti australiani L'articolo Australia, prime proiezioni: i laburisti di Albanese vincono le parlamentari. 🔗ildifforme.it

Voto Australia, in testa i laburisti - 13.30 Secondo le prime proiezioni, il Partito laburista è in testa nelle elezioni generali in Australia con il 35% dei voti. Anthony Albanese potrebbe quindi essere riconfermato primo ministro. I dati assegnano per ora 70 seggi al centrosinistra e 24 seggi all'opposizione conservatrice sui 150della Camera dei Rappresentanti. Al quartier generale del Partito laburista sono già cominciati i festeggiamenti. 🔗servizitelevideo.rai.it

Australia , “i laburisti del premier Albanese vincono le elezioni”: un nuovo effetto Trump dopo il Canada - Dopo il Canada, l’effetto Trump si abbatte anche sull’Australia. Secondo le prime proiezioni, il partito laburista è in testa nelle elezioni generali con il 35% dei voti. Vittoria alle elezioni confermata dall’emittente australiana Abc. Anthony Albanese potrebbe quindi essere riconfermato primo ministro e diventerebbe il primo premier a vincere due elezioni consecutive dai tempi di John Howard nel 2004. 🔗ilfattoquotidiano.it

Voto in Australia, vincono i laburisti del premier Albanese - Alle elezioni politiche in Australia vince il partito laburista del premier Anthony Albanese. Lo annuncia l'emittente televisiva Abc precisando che, con lo spoglio ancora in gran parte da completare, ... 🔗msn.com

Elezioni Australia, proiezioni: vincono i laburisti del premier Albanese. Ma potrebbero non avere la maggioranza in parlamento - Le proiezioni dei media sul voto in Australia, a urne appena chiuse, segnano la probabile vittoria del primo ministro in carica, il laburista ... 🔗msn.com

Elezioni in Australia, vittoria dei Laburisti del primo ministro Albanese - Prima del ritorno di Trump alla Casa Bianca erano dati per favoriti i conservatori, ma i progressisti hanno recuperato consensi anche grazie all’effetto della guerra dei dazi avviata dal presidente ... 🔗lettera43.it