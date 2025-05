Voti alle toghe c’è la piattaforma L’Anm | no all’uso strumentale

Una piattaforma web per segnalare "disfunzioni o criticità, ma anche aspetti positivi e virtuosi" di magistrati e personale amministrativo degli uffici giudiziari di Milano. L'ha attivata, primo in Italia, l'ordine degli avvocati milanese. E L'Anm non gradisce. Ma andiamo con ordine. Nelle intenzioni degli avvocati lo strumento migliorerà il funzionamento della giustizia e garantirà il pieno esercizio del diritto di difesa dei cittadini. Ma l'iniziativa potrebbe, secondo alcuni, essere strumento di pressione o prestarsi a strumentalizzazioni. La procedura, spiega l'ordine, ottempera a quanto previsto dalla legge 31 del dicembre 2012. Norme che danno agli Ordini forensi il compito di contribuire alla valutazione della professionalità dei magistrati. Un'attività quindi già obbligatoria per legge, ricorda l'Avvocatura milanese.

Milano, l'ordine degli avvocati sperimenta piattaforma per "dare voti" ai magistrati - L'Ordine degli Avvocati di Milano ha attivato una nuova Piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni riguardanti magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Milano. La procedura, già abbozzata dal governo Draghi-Cartabia e attuata nel 2024 da quello Meloni-Nordio, viene sperimentata per la prima volta con l'obiettivo, spiega l'Ordine sul proprio sito, di "contribuire a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, offrendo a avvocati e praticanti uno strumento con cui segnalare non solo disfunzioni o criticità, ma anche aspetti positivi e virtuosi da parte degli ..."

Milano, 2 maggio 2025 - L'Ordine degli Avvocati di Milano ha attivato una nuova Piattaforma per l'inoltro delle segnalazioni riguardanti magistrati e personale amministrativo degli Uffici Giudiziari di Milano. La procedura, già abbozzata dal governo Draghi-Cartabia e attuata nel 2024 da quello Meloni-Nordio, viene sperimentata per la prima volta con l'obiettivo di "contribuire a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario - spiega l'Ordine sul proprio sito internet -, offrendo a avvocati e praticanti uno strumento con cui segnalare non solo disfunzioni o criticità, ma anche aspetti ..."

