Volodymyr Zelensky sulla Giornata della vittoria | Il 9 maggio non garantiamo la sicurezza dei leader

© Liberoquotidiano.it - Volodymyr Zelensky sulla Giornata della vittoria: "Il 9 maggio non garantiamo la sicurezza dei leader" maggio, data in cui la Russia commemora gli 80 anni dalla vittoria sovietica nella Seconda guerra mondiale. Per l’occasione, il presidente Vladimir Putin si appresta a ricevere nella capitale i leader di circa 20 Paesi, tra cui il cinese Xi Jinping, il brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e i rappresentanti delle nazioni tradizionalmente vicine alla Russia, come Cuba, Bielorussia e Kazakistan. Un’occasione chiave per il Cremlino per mostrare compattezza e influenza. Ma da Kiev arriva un avvertimento diretto.Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha infatti lanciato un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni, sostenendo di “non poter garantire la sicurezza” dei capi di Stato e di governo in visita a Mosca. “Non si sa cosa la Russia intenda fare in quella data. 🔗 A Mosca si avvicina il 9, data in cui la Russia commemora gli 80 anni dallasovietica nella Seconda guerra mondiale. Per l’occasione, il presidente Vladimir Putin si appresta a ricevere nella capitale idi circa 20 Paesi, tra cui il cinese Xi Jinping, il brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva e i rappresentanti delle nazioni tradizionalmente vicine alla Russia, come Cuba, Bielorussia e Kazakistan. Un’occasione chiave per il Cremlino per mostrare compattezza e influenza. Ma da Kiev arriva un avvertimento diretto.Il presidente ucrainoha infatti lanciato un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni, sostenendo di “non poter garantire la” dei capi di Stato e di governo in visita a Mosca. “Non si sa cosa la Russia intenda fare in quella data. 🔗 Liberoquotidiano.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Calcio Femminile: al Comunale il recupero della 19esima giornata di Serie B contro il Bologna. Carcassi e Corazzi firmano la vittoria amaranto - Sotto la pioggia del Comunale l’Arezzo calcio femminile vince 2-0, con merito, il recupero del 19° turno contro il Bologna quarto in classifica. Di Carcassi e Corazzi le reti di un successo che proietta la squadra di Leoni al settimo posto, superando in un colpo solo Cesena, Freedom e Brescia. Le ospiti sono pericolose al 10’ con una conclusione disinnescata da Bartalini e al 17’ con un tiro a giro dell’ex Nocchi che esce di poco. 🔗sport.quotidiano.net

Gli 007 di Kiev: "Putin vuole annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio". Usa: Zelensky firmerà l'accordo per la fine della guerra - Vladimir Putin avrebbe l'intenzione di annunciare la vittoria sull'Ucraina e la Nato il 24 febbraio , terzo anniversario dell’aggressione russa. Lo riferiscono tra gli altri la Bild e il Kyiv Independent, citando informazioni dei servizi ucraini. I servizi di intelligence militare ucraini affermano inoltre che il Cremlino potrebbe usare i recenti colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita. 🔗feedpress.me

Trump attacca Zelensky. Putin "vuole annunciare la vittoria il 24 febbraio" - Non è "molto importante" che Volodymyr Zelensky partecipi ai negoziati per mettere fine alla guerra in Ucraina. Donald Trump continua ad attaccare il presidente ucraino, a pochi giorni dal terzo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, che ricorre lunedì. "È stato lì per tre anni. Lui rende molto difficile fare accordi", ha detto il presidente Usa a Fox News. Il tutto mentre gli 007 ucraini ritengono che Vladimir Putin voglia annunciare la vittoria nei prossimi giorni, probabilmente proprio nel giorno dell'anniversario, il 24 febbraio. 🔗iltempo.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Volodymyr Zelensky sulla Giornata della vittoria: Il 9 maggio non garantiamo la sicurezza dei leader | .it; Kiev: Putin vuole dichiarare vittoria il 24 febbraio. Trump: inutile includere Zelensky nei colloqui - Trump: Non andrò a Mosca il 9 maggio; Guerra Ucraina, Trump: Non serve includere Zelensky a riunioni sulla pace; Ucraina, Trump: Putin e Zelensky devono parlarsi | Leader ucraino all'Europa: Fare di più per garantire la pace. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Zelensky: «Non garantisco la sicurezza dei leader ospiti di Putin alla parata di Mosca» - Zelensky: «Non posso garantire la sicurezza dei leader internazionali ospiti di Putin alla parata di Mosca del 9 maggio». 🔗msn.com

Zelensky respinge la tregua di Putin per il Giorno della Vittoria - Zelensky rifiuta la proposta di tregua di Putin per il 9 maggio, definendola una provocazione. Medvedev risponde su Telegram. 🔗quotidiano.net

Zelensky: "Sicurezza non garantita alla parata del 9 maggio". Ira di Mosca - La Russia sarà responsabile della sicurezza dei leader mondiali in visita a Mosca per le cerimonie dell'80esimo anniversario della vittoria sulla Germania nazista in programma venerdì 9 maggio. Lo ha ... 🔗today.it