Volley Scandicci da favola! Strapazza il VakifBank di Guidetti finale tutta italiana in Champions League!

© Oasport.it - Volley, Scandicci da favola! Strapazza il VakifBank di Guidetti, finale tutta italiana in Champions League! Scandicci ha firmato l'impresa galattica travolgendo il VakifBank Istanbul con un roboante 3-0 (25-12; 25-19; 25-21) nella semifinale della Champions League di Volley femminile, sovvertendo il pronostico della vigilia e dettando legge in lungo e in largo alla Ulker Sports Arena di Istanbul (è il palazzetto del Fenerbahce, dunque le ragazze in giallo non erano formalmente in casa). Un'affermazione in terra anatolica per la terza forza della Serie A1, confezionata con assoluta disinvoltura e mettendo in mostra un gioco decisamente superiore rispetto alle fresche Campionesse di Turchia allenate da coach Giovanni Guidetti. Sembrava una missione impossibile per le ragazze di coach Marco Gaspari contro la corazzata anatolica che puntava a tornare sul trono del Vecchio Continente e invece il sodalizio toscano, alla prima Final Four della propria storia, ha mostrato i muscoli e ha gettato il cuore oltre l'ostacolo: domani (domenica 4 maggio, ore 18.

Volley femminile, Milano strapazza Scandicci e conduce la semifinale scudetto: duello Egonu-Antropova - Milano ha sconfitto Scandicci con un secco 3-0 (25-19; 25-22; 25-21) nella gara-1 della semifinale scudetto di volley femminile. Nel rovente incrocio tra la seconda e la terza forza della regular season, le meneghine sono riuscite a imporsi di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e a portarsi in vantaggio per 1-0 nella serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica all’atto conclusivo da disputare contro la vincente di Conegliano-Chieri). 🔗oasport.it

LIVE Milano-Scandicci 3-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: Egonu e compagne volano in finale, serie mai in discussione! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-17 Ace di Kurtagic. MILANO E’ IN FINALE! 24-17 Errore in attacco di Ruddins, ci sono sette match-point che valgono la finale. 23-17 Muro di Danesi su Ognjenovic. 22-17 Invasione a rete di Antropova, Ekaterina è calata a picco fisicamente. 21-17 Ci pensa Orro di seconda intenzione, ancora una prova da leader per Alessia. Graziani e Ruddins in campo per Scandicci. 🔗oasport.it

Volley A1 femminile, la Savino Del Bene Scandicci protagonista per la prima volta a Tuttofood 2025 - In attesa di partecipare alla sua prima storica Final Four di Champions League la Savino Del Bene Scandicci è pronta a presenziare ad una manifestazione molto attesa. Una delegazione della squadra biancoblù- come annuncia una nota di stampa di Savino Del Bene - sarà protagonista per la prima... 🔗firenzetoday.it

