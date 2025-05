Volley femminile Nazionale | sedici convocate per la doppia sfida con la Germania

Nazionale di Volley femminile è pronta al proprio debutto stagionale, in programma per la prossima settimana. Il tecnico Carlo Velasco e le azzurre sfideranno la Germania nei Bper test Match, attesi per l’8 e il 9 maggio. In vista delle due prove, le pallavoliste si raduneranno lunedì al Centro Pavesi di Milano, terminando il collegiale venerdì 9. Il ct ha comunicato una lista di sedici convocate, in cui mancano però diversi profili importanti a causa degli impegni dei club ancora in corso. Milano, Conegliano e Scandicci sono infatti ancora in corsa per il successo nella Champions League.ITA – DOM Olympic Games Paris 2024 Preliminary Round WomenContro la Germania, Velasco avrà a disposizione Martina Armini, Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori, Federica Squarcini. 🔗 Ladiè pronta al proprio debutto stagionale, in programma per la prossima settimana. Il tecnico Carlo Velasco e le azzurre sfideranno lanei Bper test Match, attesi per l’8 e il 9 maggio. In vista delle due prove, le pallavoliste si raduneranno lunedì al Centro Pavesi di Milano, terminando il collegiale venerdì 9. Il ct ha comunicato una lista di, in cui mancano però diversi profili importanti a causa degli impegni dei club ancora in corso. Milano, Conegliano e Scandicci sono infatti ancora in corsa per il successo nella Champions League.ITA – DOM Olympic Games Paris 2024 Preliminary Round WomenContro la, Velasco avrà a disposizione Martina Armini, Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Eleonora Fersino, Giorgia Frosini, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori, Federica Squarcini. 🔗 Sportface.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri esulta: Gardini finisce in nazionale - L’azzurro Italia fa nuovamente tappa in casa Perugia grazie alla schiacciatrice classe 2003 Beatrice Gardini, convocata dalla Federazione Italiana Pallavolo per il collegiale di preparazione in vista della Volleyball Nations League 2025 (4 giugno - 27 luglio). Lo stage al quale prenderà parte la... 🔗perugiatoday.it

A San Donà di Piave gioca il futuro della Nazionale Femminile di volley - Prosegue il lavoro della nazionale Under 16 guidata dal Direttore Tecnico delle nazionali giovanili femminili Marco Mencarelli. Fino a mercoledì 16 aprile, le Azzurrine svolgeranno i loro allenamenti presso il Centro Federale Pavesi di Milano, successivamente, nella mattina del 16, il gruppo... 🔗veneziatoday.it

Latisana sempre più appassionata di volley: ospiterà la Finale Nazionale Under 14 femminile - Saranno Latisana e Lignano Sabbiadoro le sedi della BigMat Finale Nazionale Giovanile Under 14 femminile, assegnata dalla Federazione Italiana Pallavolo. La manifestazione giovanile, la cui sede è stata deliberata nel consiglio federale di dicembre 2024, si disputerà dal 27 maggio al 1° giugno... 🔗udinetoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pallavolo Azzurre – Sedici atlete convocate al primo collegiale dell’anno della nazionale femminile; Volley femminile: ci sono due ravennati tra le prime convocate da Velasco nell'Italia campione olimpica; Martina Bracchi convocata da Velasco al Collegiale; Dal maschile al femminile, ecco i giovani pallavolisti in erba. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Volley femminile, l’Italia si prepara per due amichevoli: le convocate di Velasco per il terzo collegiale - La Nazionale Italiana di volley femminile prosegue il proprio lavoro e sarà impegnata nel terzo collegiale della stagione, che si svolgerà al Centro ... 🔗oasport.it

Volley femminile: lunedì il primo collegiale della Nazionale - La stagione della nazionale italiana di volley femminile è pronta a partire. Ad aprire le danze sarà il primo collegiale del 2025, con il commissario tecnico Julio Velasco che ha convocato sedici ... 🔗sportface.it

Volley, Julio Velasco convoca 16 atlete per il terzo collegiale: ancora assenti le big - Parte oggi il terzo collegiale della stagione per la nazionale italiana femminile di volley, out Anna Adelusi che passa nel gruppo B ... 🔗it.blastingnews.com