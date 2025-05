Volley femminile inizia la stagione dell’Italia | le convocate per le amichevoli con la Germania

© Oasport.it - Volley femminile, inizia la stagione dell'Italia: le convocate per le amichevoli con la Germania Volley femminile, che settimana prossima scenderà in campo per un paio di amichevoli contro la Germania: appuntamento a giovedì 8 maggio (ore 20.00) sul campo di Novara, mentre venerdì 9 maggio (ore 17.00) si giocherà all'Allianz Cloud di Milano. Il CT Julio Velasco ha indetto un collegiale di avvicinamento al doppio confronto con le teutoniche, che incomincerà lunedì 5 maggio al Centro Pavesi di Milano.Il Guru ha convocato per l'occasione sedici giocatrici, ma naturalmente saranno assenti tutte le big visto che Conegliano, Milano e Scandicci concluderanno la propria stagione agonistica nella giornata di domenica 4 maggio con la disputa delle finali di Champions League. La maggior parte delle Campionesse Olimpiche staccherà al rientro da Istanbul e si godrà qualche giorno di meritato riposo, per poi farsi trovare pronte in vista della Nations League.

