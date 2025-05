Volley femminile Conegliano si conferma un gradino sopra Milano e approda in finale di Champions League

Conegliano ha dettato ancora legge contro Milano, imponendosi anche nella semifinale della Champions League di Volley femminile. La corazzata veneta si è imposta per 3-1 (25-21; 20-25; 25-17; 25-23) alla Ulker Sports Arena di Istanbul (Turchia) e ha così sconfitto la formazione meneghina per la nona volta in stagione in altrettanti scontri diretti disputati: dopo il dominio assoluto nella recente finale scudetto (tre sfide vinte concedendo un solo set) e i precedenti sigilli tra Supercoppa Italiana, finale di Coppa Italia, andata e ritorno di regular season di Serie A, semifinale del Mondiale per Club, sono ancora le ragazze di coach Daniele Santarelli a prevalere in quella che è ormai diventata una grande classica della pallavolo internazionale.Le Campionesse d'Europa proseguono così la loro cavalcata continentale e domani (domenica 4 maggio, ore 18.

