Volley femminile Champions League | Conegliano supera Milano 3-1 e vola in finale

Conegliano vince per 3-1 contro Milano. La semifinale di Champions League è un derby tra le prime due squadre italiane. L’Imoco e la Vero Volley tornano a incontrarsi poche settimane dopo la fine della finale scudetto, che ha visto Conegliano confermare il titolo nazionale vincendo la serie per 3-0. Nel palazzetto di Fenerbahce si infiamma la sfida per la finale europea, con le pantere che la spuntano dopo una sfida accesa. Le ragazze di Santarelli incontreranno la vincitrice tra Vakifbank e Scandicci, con la perdente che scenderà in campo contro Milano per il terzo posto.PRIMO SET: 21-25Milano inizia bene la sfida, portandosi subito avanti e mantenendo il vantaggio. Dopo un’incertezza iniziale, Conegliano accorcia le distanze e trova il pareggio sul 13-13. Le milanesi si riportano in vantaggio di due punti, grazie al punto di Orro che vale il 15-13 e che arriva dopo un’epica difesa della Vero Volley. 🔗 vince per 3-1 contro. La semidiè un derby tra le prime due squadre italiane. L’Imoco e la Verotornano a incontrarsi poche settimane dopo la fine dellascudetto, che ha vistoconfermare il titolo nazionale vincendo la serie per 3-0. Nel palazzetto di Fenerbahce si infiamma la sfida per laeuropea, con le pantere che la spuntano dopo una sfida accesa. Le ragazze di Santarelli incontreranno la vincitrice tra Vakifbank e Scandicci, con la perdente che scenderà in campo controper il terzo posto.PRIMO SET: 21-25inizia bene la sfida, portandosi subito avanti e mantenendo il vantaggio. Dopo un’incertezza iniziale,accorcia le distanze e trova il pareggio sul 13-13. Le milanesi si riportano in vantaggio di due punti, grazie al punto di Orro che vale il 15-13 e che arriva dopo un’epica difesa della Vero. 🔗 Sportface.it

