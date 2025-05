Volley F4 Champions League femminile 2025 | tre italiane ad Istanbul Conegliano sogna il pokerissimo

Champions League femminile 2024-2025 di Volley, in programma nel fine settimana del 3 e 4 maggio. Prima dell'estate dedicata alle Nazionali, i migliori quattro club d'Europa affrontano le ultime sfide che assegneranno l'ambito trofeo. Ad ospitare semifinali e finali della massima competizione continentale per club è Istanbul, nella cornice dell'Ülker Sports Arena (palazzetto con una capacità di 13.800 posti). Final Four da seguire con grande attenzione per l'Italia, che proverà a tenere in Italia il titolo. Lo scorso anno, infatti, sempre ad Istanbul, a trionfare fu Conegliano, che riuscì a spuntarla in una finale tutta italiana contro Milano. Quest'anno Conegliano e Milano torneranno a sfidarsi in semifinale, mentre nell'altra semifinale Scandicci se la vedrà con il VakifBank Istanbul.

LIVE Monza-Perugia, Champions League volley 2025 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale, derby in casa Italia! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:14 Sia Perugia che Monza hanno vinto le rispettive pool nella fase a gironi e hanno quindi ricevuto un bye agli ottavi di finale. 20:11 La fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea sta entrando nel vivo anche al maschile, questa sera ad affrontarsi saranno le ultime due formazioni italiane rimaste in gioco. 20:08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Monza-Perugia, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile 2024-2025. 🔗oasport.it

LIVE Eczacibasi Istanbul-Milano, Champions League volley femminile 2025 in DIRETTA: ritorno infuocato che vale la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Eczacibasi Istanbul-Milano, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile 2024-2025. Al termine di questo match avremo una visuale chiara delle quattro qualificate alla Final Four, al momento le tre squadre già qualificate sono Conegliano, Scandicci e Vakifbank. 🔗oasport.it

Eczacibasi Istanbul-Milano oggi in tv, Champions League volley femminile 2025: orario, programma, streaming - Oggi giovedì 13 marzo (ore 16.00 italiane) si gioca Eczacibasi Istanbul-Milano, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2024-2025 di volley femminile. Le vice campionesse d’Europa saranno impegnate sul campo della quotatissima formazione turca e cercheranno di difendere la vittoria per 3-0 conquistata settimana scorsa di fronte al pubblico dell’Allianz Cloud: le meneghino dovranno conquistare almeno due set per qualificarsi alle semifinali, in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 si giocherà il golden set di spareggio. 🔗oasport.it

