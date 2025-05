Volley cuore e grinta Sir | la Champions è blindata

© Perugiatoday.it - Volley, cuore e grinta Sir: la Champions è blindata

Champions League 202526: il pass è arrivato al termine della seconda sfida di questa finalina per il terzo posto, vinta dagli uomini di Angelo Lorenzetti al tie break dopo una battaglia durata quasi tre ore. 🔗 La prima grande missione stagionale è compiuta. La Sir Susa Vim Perugia parteciperà allaLeague 202526: il pass è arrivato al termine della seconda sfida di questa finalina per il terzo posto, vinta dagli uomini di Angelo Lorenzetti al tie break dopo una battaglia durata quasi tre ore. 🔗 Perugiatoday.it

