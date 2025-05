Volley Cesena sfida Castel d' Azzano | obiettivo playoff in serie B1 femminile

© Ilrestodelcarlino.it - Volley Cesena sfida Castel d'Azzano: obiettivo playoff in serie B1 femminile Volley club Cesena, targato Elettromeccanica Angelini, disputerà il penultimo match della stagione regolare ospitando le veronesi di Castel d’Azzano nell’ambito del torneo femminile di serie B1. Cesena, ancora pienamente in corsa per un posto nei playoff che ora distano due lunghezze, arriva dalla vittoria al tiebreak contro Castelfranco Veneto; Verona invece è reduce da una sconfitta contro Vicenza e, pur con 32 punti e fuori dalla zona rossa, non può ancora dirsi matematicamente salva. All’andata le venete strapazzarono le romagnole che ora vorranno riscattarsi puntando a una prestazione convincente, con un occhio anche rivolto ai risultati di Vicenza e Riccione, le due compagini che precedono in classifica la squadra di coach Cristiano Lucchi.Dallo spogliatoio è Cecilia Vallicelli a prendere la parola. 🔗 Oggi alle 18, ilclub, targato Elettromeccanica Angelini, disputerà il penultimo match della stagione regolare ospitando le veronesi did’nell’ambito del torneodiB1., ancora pienamente in corsa per un posto neiche ora distano due lunghezze, arriva dalla vittoria al tiebreak controfranco Veneto; Verona invece è reduce da una sconfitta contro Vicenza e, pur con 32 punti e fuori dalla zona rossa, non può ancora dirsi matematicamente salva. All’andata le venete strapazzarono le romagnole che ora vorranno riscattarsi puntando a una prestazione convincente, con un occhio anche rivolto ai risultati di Vicenza e Riccione, le due compagini che precedono in classifica la squadra di coach Cristiano Lucchi.Dallo spogliatoio è Cecilia Vallicelli a prendere la parola. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

