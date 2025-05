Volevo fare il fumettista | Lillo racconta al Comicon la sua avventura nel doppiaggio de Il Baracchino con Frank Matano

Volevo fare il fumettista da ragazzo, e quando ho visto i disegni di questa serie ho subito detto che ero pronto a partecipare". Così l'attore Lillo spiega al Comicon il suo approccio con "Il Baracchino", la nuova serie italiana di animazione che andrà in onda su Amazon Original, ambientata nel mondo della stand-up comedy, prodotta da Lucky Red in collaborazione con Prime Video e realizzata a Palermo dallo studio di animazione Megadrago. Oggi vengono proiettati al Comicon di NAPOLI i primi due episodi della nuova serie che va in onda dal 3 giugno. Il cartone nasce dai registi Salvo Di Paola e Nicolo Cuccì: Lillo e Frank Matano doppiano i due protagonisti della serie. "Io amo il cartone animato fatto in Italia – ha spiegato Frank Matano – qui la storia ha visto prima la nostra recitazione e poi il montaggio delle voci.

