© Ilgiornale.it - "Voleva coordinare con Israele un attacco a Teheran". Le rivelazioni su Waltz L'ex consigliere di Trump avrebbe avuto una posizione interventista contro la Repubblica islamica, contraria alla volontà del presidente Usa di tentare l'approccio diplomatico 🔗 Ilgiornale.it

Attacco Hamas 7 ottobre noto all'Idf con anticipo, "avvisò 007 di Israele di preparativi alle 3.30 del mattino, ma l'ufficiale non voleva svegliare Netanyahu" - Ecco nuove rivelazioni riguardo quegli attimi che hanno dato il via alla guerra in Medioriente. Hamas arrivò alle 6 del mattino mentre la polizia israeliana alle 13. L'esercito dell'Idf invece 24 ore dopo L'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 era noto in anticipo si sarebbe potuto sventare. P 🔗ilgiornaleditalia.it

Israele, attacco con coltello ad Haifa: almeno 5 feriti - Almeno cinque persone sono rimaste ferite in un attacco con coltello nella città israeliana di Haifa, nel nord del Paese. L’aggressore è stato ucciso, hanno riferito le autorità israeliane lunedì. L’attacco è avvenuto in una stazione degli autobus affollata, secondo quanto dichiarato dalla polizia israeliana. Non è stato subito chiaro chi abbia ucciso l’aggressore, la cui identità non è stata resa nota immediatamente. 🔗lapresse.it

Israele ha compiuto un attacco in Siria, sostenendo che servisse per difendere la minoranza dei drusi - Mercoledì Israele ha compiuto un attacco con droni in Siria: il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz hanno sostenuto che l’obiettivo dell’operazione foss ... 🔗ilpost.it

La madre del medico palestinese ucciso da Israele: voleva solo aiutare - prima dell'attacco. Un filmato è girato dallo stesso Rifaat che ha ripreso i suoi ultimi istanti di vita - mentre prega e si affida ad Allah. È stata aperta una indagine da Israele, che al momento ... 🔗libero.it

Israele voleva colpire i siti nucleari iraniani, Trump ha fermato Netanyahu - Secondo il New York Times, l'assistenza degli Stati Uniti sarebbe stata necessaria non solo per difendere Israele dalla rappresaglia iraniana, ma anche per garantire il successo dell'attacco. 🔗huffingtonpost.it