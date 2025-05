Voices è uscito il nuovo singolo di Damiano David

© Lopinionista.it - “Voices”, è uscito il nuovo singolo di Damiano David uscito venerdì 2 maggio “Voices”, brano di Damiano David, estratto dal suo primo album solista, “FUNNY little FEARS”, in uscita il 16 maggio. L’album, che uscirà per Sony Music Italy Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile, è disponibile in pre-order qui: DamianoDavid.lnk.tofunnylittlefears“Voices”, già disponibile in digitale, è il brano di apertura dell’album: un perfetto brano pop per tutte quelle persone che cercano di combattere i propri demoni interiori ma che riesce comunque a cantare sulle note di tutti quei rumori di sottofondo che gli risuonano nella mente. Il brano è stato annunciato da Damiano sui suoi social tramite un post su Instagram e un video su TikTok.Damiano ha così commentato: “Voices rappresenta la mia battaglia interiore contro tutto ciò che mi ha portato lontano da me, dalla capacità di capire quello che volevo ma soprattutto quello che non volevo. 🔗 ph Damon BakerLOS ANGELES – Èvenerdì 2 maggio “”, brano di, estratto dal suo primo album solista, “FUNNY little FEARS”, in uscita il 16 maggio. L’album, che uscirà per Sony Music Italy Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile, è disponibile in pre-order qui:.lnk.tofunnylittlefears“”, già disponibile in digitale, è il brano di apertura dell’album: un perfetto brano pop per tutte quelle persone che cercano di combattere i propri demoni interiori ma che riesce comunque a cantare sulle note di tutti quei rumori di sottofondo che gli risuonano nella mente. Il brano è stato annunciato dasui suoi social tramite un post su Instagram e un video su TikTok.ha così commentato: “rappresenta la mia battaglia interiore contro tutto ciò che mi ha portato lontano da me, dalla capacità di capire quello che volevo ma soprattutto quello che non volevo. 🔗 Lopinionista.it

È uscito "Voices", il brano di Damiano David, estratto dal suo primo album solista, "Funny little Fears", in uscita il 16 maggio. L'album, che uscirà per Sony Music Italy / Epic Records in digitale e in fisico nella doppia versione CD e vinile, è disponibile in pre-order. "Voices", già disponibile in digitale, è il brano di apertura dell'album: un perfetto brano pop per tutte quelle persone che cercano di combattere i propri demoni interiori ma che riesce comunque a cantare sulle note di tutti quei rumori di sottofondo che gli risuonano nella mente.

