Voi due fuori da qui The Couple finisce malissimo per loro | addio al milione di euro

Couple. Infatti, la loro esperienza starebbe ormai per terminare nel peggiore dei modi e quindi l’eliminazione sarebbe dietro l’angolo. Non ci sarebbero grosse aspettative per loro, che dovrebbero preparare le valigie e rinunciare al sogno di vincere un milione di euro.L’ultima indiscrezione arrivata fuori da The Couple è alquanto negativa per la coppia, che dovrebbe quindi subire la cocente eliminazione. Andiamo a vedere insieme cosa è successo e per quale ragione queste due concorrenti non dovrebbero proseguire in questa avventura televisiva.Leggi anche: “Stop a The Couple”. Pessime notizie per Ilary Blasi: la decisione dei piani alti di Mediaset è appena arrivataThe Couple, coppia verso l’eliminazione: di chi stiamo parlandoLe informazioni non positive sul conto di questa coppia di The Couple sono arrivate tramite un sondaggio, effettuato dal sito Angolo delle Notizie, che ha messo in discussione la permanenza di due donne nel reality show di Canale 5. 🔗 Brutta, anzi bruttissima notizia per una coppia di The. Infatti, laesperienza starebbe ormai per terminare nel peggiore dei modi e quindi l’eliminazione sarebbe dietro l’angolo. Non ci sarebbero grosse aspettative per, che dovrebbero preparare le valigie e rinunciare al sogno di vincere undi.L’ultima indiscrezione arrivatada Theè alquanto negativa per la coppia, che dovrebbe quindi subire la cocente eliminazione. Andiamo a vedere insieme cosa è successo e per quale ragione queste due concorrenti non dovrebbero proseguire in questa avventura televisiva.Leggi anche: “Stop a The”. Pessime notizie per Ilary Blasi: la decisione dei piani alti di Mediaset è appena arrivataThe, coppia verso l’eliminazione: di chi stiamo parlandoLe informazioni non positive sul conto di questa coppia di Thesono arrivate tramite un sondaggio, effettuato dal sito Angolo delle Notizie, che ha messo in discussione la permanenza di due donne nel reality show di Canale 5. 🔗 Caffeinamagazine.it

