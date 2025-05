Vlahovic Juve Della Valle fa il punto sul futuro | Mourinho l’ha richiesto al Fenerbahce Non c’è nessuna trattativa per il rinnovo con i bianconeri e con questa cifra…

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Della Valle fa il punto sul futuro: «Mourinho l’ha richiesto al Fenerbahce. Non c’è nessuna trattativa per il rinnovo con i bianconeri e con questa cifra…» Vlahovic Juve, Della Valle fa il punto sul futuro: tutti gli aggiornamenti su quella che potrebbe essere la prossima squadra del serboLa giornalista Della Valle ha fatto il punto su quello che potrebbe essere il futuro dell’attaccante Della Juve Vlahovic che piace al Fenerbahce.Vlahovic Juve – «Interessamento del Fenerbahce per Vlahovic che è stato una richiesta di Mourinho che lo vorrebbe portare in Turchia. A fare da tramite ci sarebbe Tadic, compagno di Nazionale di Vlahovic, e che lo starebbe spingendo a trasferirsi. Ha un contratto in scadenza nel 2026 e in questo momento non c’è nessuna trattativa per un possibile rinnovo. Alla Juve farebbe comodo sia di liberarsi di un ingaggio pesantissimo e anche di guadagnare. Se il Fenerbahce si dovesse presentare con un’offerta da 40 milioni troverebbe le porte aperte. 🔗 fa ilsul: tutti gli aggiornamenti su quella che potrebbe essere la prossima squadra del serboLa giornalistaha fatto ilsu quello che potrebbe essere ildell’attaccanteche piace al– «Interessamento delperche è stato una richiesta diche lo vorrebbe portare in Turchia. A fare da tramite ci sarebbe Tadic, compagno di Nazionale di, e che lo starebbe spingendo a trasferirsi. Ha un contratto in scadenza nel 2026 e in questo momento non c’èper un possibile. Allafarebbe comodo sia di liberarsi di un ingaggio pesantissimo e anche di guadagnare. Se ilsi dovesse presentare con un’offerta da 40 milioni troverebbe le porte aperte. 🔗 Juventusnews24.com

