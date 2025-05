Vlahovic Juve ai titoli di coda | non c’è margine di permanenza a Torino ma ora c’è un nuovo problema da risolvere Ultime

© Juventusnews24.com - Vlahovic Juve ai titoli di coda: non c’è margine di permanenza a Torino, ma ora c’è un nuovo problema da risolvere. Ultime Vlahovic Juve ai titoli di coda: non c’è margine di permanenza a Torino, ma ora c’è un nuovo problema da risolvere. Le Ultime sul centravanti serboL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato della situazione relativa a Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus con cui ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 e che con ogni probabilità non verrà rinnovato.Le speranze di trovare un accordo per il prolungamento sono naufragate e così il serbo si appresta a vivere le sue Ultime settimane in bianconero. Il mercato Juve lo cederà in estate, ma dovrà tenere conto della svalutazione del giocatore che con Thiago Motta era finito in panchina. .com 🔗 aidi: non c’èdi, ma ora c’è unda. Lesul centravanti serboL’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato della situazione relativa a Dusan, attaccante dellantus con cui ha un contratto in scadenza nel giugno del 2026 e che con ogni probabilità non verrà rinnovato.Le speranze di trovare un accordo per il prolungamento sono naufragate e così il serbo si appresta a vivere le suesettimane in bianconero. Il mercatolo cederà in estate, ma dovrà tenere conto della svalutazione del giocatore che con Thiago Motta era finito in panchina. .com 🔗 Juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Vlahovic Juve ormai ai titoli di coda: senza rinnovo sarà ceduto. Due nomi più uno da cui ripartire: gli obiettivi - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve ormai ai titoli di coda: senza rinnovo sarà ceduto. Due nomi più uno da cui ripartire: gli obiettivi in vista della prossima sessione estiva Ormai non ci sono più dubbi a riguardo: senza il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 (e di segnali positivi in tal senso non ce ne sono mai stati negli ultimi mesi), Vlahovic sarà ceduto dal mercato Juve in estate. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic Juve ai titoli di coda, nel futuro del serbo c’è la Premier League. Quel club può tornare all’assalto: i dettagli - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve ai titoli di coda, nel futuro del centravanti serbo c’è la Premier League. Quel club può tornare all’assalto in vista dell’estate: i dettagli Sta ormai giungendo al capolinea l’avventura di Dusan Vlahovic alla Juventus. L’attaccante serbo, in scadenza nel 2026, non rinnoverà il suo contratto con i bianconeri e partirà nel corso dell’estate. Nel suo futuro, come confermato da Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb, potrebbe esserci questa volta sì la Premier League. 🔗juventusnews24.com

Vlahovic Juve (Moretto), storia ai titoli di coda: l’attaccante non rinnoverà! Si delineano due scenari per il futuro del serbo: gli ultimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24Vlahovic Juve ai titoli di coda: trattative ferme per il rinnovo. Le novità sul futuro dell’attaccante bianconero Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Vlahovic, attaccante sempre più lontano dalla Juve. Le ultime notizie sul bianconero riportate da Fabrizio Romano e Matteo Moretto. VLAHOVIC JUVE – «L’idea della Juve e di Dusan Vlahovic è di separarsi con la speranza per tutti di chiuderla quest’estate in modo che la Juve possa fare cassa e che Vlahovic non vada a scadenza. 🔗juventusnews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vlahovic Juve ai titoli di coda: gli ultimi aggiornamenti; Vlahovic Juve ai titoli di coda: l'attaccante non rinnoverà!; Vlahovic è ai titoli di coda? Purtroppo non vale 23 milioni lordi annui; Juventus, gelo Vlahovic: firma in Serie A. 🔗Ne parlano su altre fonti

La Juve appesa a Vlahovic per la Champions. Ma se non rinnova sarà addio - Dopo aver saltato la sfida contro il Monza il serbo tornerà a disposizione per lo scontro diretto in casa del Bologna: tutti i dettagli ... 🔗corrieredellosport.it

Vlahovic Juve ai titoli di coda: l’attaccante non rinnoverà! Si delineano due scenari per il futuro del serbo: gli ultimi aggiornamenti - Vlahovic Juve ai titoli di coda: trattative ferme per il rinnovo. Le novità sul futuro dell’attaccante bianconero Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Vlahovic, attaccante sempre più lontan ... 🔗juventusnews24.com

Vlahovic è ai titoli di coda? Purtroppo non vale 23 milioni lordi annui - Dusan Vlahovic è stato pagato più per il potenziale che aveva espresso che non per quello che era realmente. Purtroppo, dopo tre anni e mezzo di contratto, la sua avventura ... 🔗tuttojuve.com