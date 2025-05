Vlahovic Fenerbahce piovono conferme! Due aspetti possono essere decisivi | cifre e volontà dell’attaccante della Juve Tutti i dettagli

Vlahovic Fenerbahce, piovono conferme! Due aspetti possono essere decisivi: cifre e volontà dell'attaccante della Juve. Tutti i dettagli Vlahovic Fenerbahce, piovono conferme su quello che potrebbe essere il futuro dell'attaccante della Juve: le ultimissimeIl futuro dell'attaccante della Juve Vlahovic potrebbe lasciare Torino nella prossima sessione estiva. È questo quanto riportato dalla giornalista della Valle che ha parlato dell'interesse del Fenerbahce sul serbo.Vlahovic Juve – «Interessamento del Fenerbahce per Vlahovic che è stato una richiesta di Mourinho che lo vorrebbe portare in Turchia. A fare da tramite ci sarebbe Tadic, compagno di Nazionale di Vlahovic, e che lo starebbe spingendo a trasferirsi. Ha un contratto in scadenza nel 2026 e in questo momento non c'è nessuna trattativa per un possibile rinnovo. Alla Juve farebbe comodo sia di liberarsi di un ingaggio pesantissimo e anche di guadagnare. Se il Fenerbahce si dovesse presentare con un'offerta da 40 milioni troverebbe le porte aperte.

Juve, cose turche per Vlahovic: lo cercano Gala e Fenerbahce. Muani: ipotesi prestito - Torino, 2 maggio 2025 – Mentre Igor Tudor prepara, nell’emergenza, la trasferta di Bologna, il mercato attorno a Dusan Vlahovic si muove. Il centravanti serbo è uno degli indiziati a partire in estate, sia per generare un tesoretto per il mercato in entrata, il suo ciclo a Torino appare chiuso, sia per evitare un parametro zero nel 2026 vista la scadenza contrattuale tra un anno e mezzo. Ancora fredde le piste in Premier League, per il momento qualcosa si sta muovendo dalla Turchia, dove le big di Istanbul sarebbero pronte a fare un investimento. 🔗sport.quotidiano.net

Vlahovic via dalla Juve? Dalla Turchia sono sicuri: i bianconeri potrebbero cederlo al Fenerbahce per questa cifra clamorosa - di Redazione JuventusNews24Vlahovic via dalla Juve? Dalla Turchia sono sicuri: importanti novità sul futuro dell’attaccante serbo Ci sono importanti aggiornamenti su quello che potrebbe essere il futuro di Vlahovic, attaccante della Juve. Secondo quanto riportato da Fanatik, i bianconeri potrebbero accettare un’offerta dai 25 ai 30 milioni di euro da parte del Fenerbahce. Secondo quanto riportato dal portale turco, Mourinho starebbe puntando il nove bianconero e in questo modo la Juve non lo perderebbe a zero. 🔗juventusnews24.com

Balzarini: “Se davvero la richiesta fatta dall’entourage di Vlahovic al Fenerbahce è di 20 milioni, allora…” - Arriva dalla Turchia questa voce di un interessamento del Fenerbace, più che una voce sarebbe proprio un effettivo interessamento del Fenerbahce nei confronti di Dusan Vlahovic. Non so ... 🔗tuttojuve.com

Fenerbahçe su Vlahovic: Juventus pronta a cedere il bomber - Le richieste del bomber serbo Per assicurarsi le prestazioni di Vlahovic, il Fenerbahçe dovrà mettere sul piatto un ingaggio considerevole. L’attaccante classe 2000 si aspetta una retribuzione ... 🔗europacalcio.it

