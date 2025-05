© Juventusnews24.com - Vlahovic esaltato da Italiano: «Ho conosciuto un giocatore fenomenale. Il fatto che non ci sia è un vantaggio e vi spiego perché»

Dusan Vlahovic, attaccante della Juve e assente contro il Bologna, è stato esaltato così da Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di vigilia.

Dusan Vlahovic sarà assente in Bologna Juve causa infortunio. A parlare di lui, comunque, è stato Vincenzo Italiano nella conferenza stampa di vigilia. Ecco cosa ha detto sul serbo, allenato alla Fiorentina.

VLAHOVIC – «Io ho avuto Dusan per 6 mesi e continuo a dire che ho conosciuto un giocatore fenomenale, per quello che mi ha dato, per i gol segnati, per l'approccio che aveva. Il fatto che domani non ci sia credo che per noi sia un vantaggio perché uno come lui è sempre pericoloso. Ci sarà però Kolo Muani, un altro campione al quale dobbiamo prestare attenzione. Abbiamo analizzato il loro sviluppo con la palla e proveremo a farci trovare pronti in ogni situazione».