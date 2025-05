Vlahovic assente per Bologna Juve Tudor svela | Speravo di averlo a disposizione però purtroppo…

© Juventusnews24.com - Vlahovic assente per Bologna Juve, Tudor svela: «Speravo di averlo a disposizione però purtroppo…» Vlahovic sarà assente per Bologna Juve causa infortunio. Igor Tudor, nella conferenza stampa di vigilia, ha parlato così del serboNella conferenza stampa di vigilia di Bologna Juve, Igor Tudor ha parlato così di Dusan Vlahovic che, causa infortunio, non sarà disponibile per l’importante spareggio Champions in programma domani alle 20.45 allo Stadio Dall’Ara. Ecco cosa ha detto sull’attaccante serbo.SPERAVA DI AVERE Vlahovic – «Sì, ci Speravo purtroppo oggi non si è sentito al 100%».LA CONFERENZA STAMPA DI Tudor ALLA VIGILIA DI Bologna Juve .com 🔗 saràpercausa infortunio. Igor, nella conferenza stampa di vigilia, ha parlato così del serboNella conferenza stampa di vigilia di, Igorha parlato così di Dusanche, causa infortunio, non sarà disponibile per l’importante spareggio Champions in programma domani alle 20.45 allo Stadio Dall’Ara. Ecco cosa ha detto sull’attaccante serbo.SPERAVA DI AVERE– «Sì, cipurtroppo oggi non si è sentito al 100%».LA CONFERENZA STAMPA DIALLA VIGILIA DI.com 🔗 Juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti Dusan Vlahovic “vede” Bologna–Juve. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, l’ottimismo sul recupero del serbo sarebbe in crescita. Le prossime 48 ore saranno decisive per capire il possibile minutaggio del serbo, che è rientrato parzialmente in gruppo nell’ultimo allenamento alla Continassa. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Vlahovic: buone notizie per Tudor verso Bologna Juve. Le condizioni del serbo fan ‘sorridere’ il tecnico, ecco cosa è accaduto al JTC - di Marco BaridonInfortunio Vlahovic: arrivano buone notizie per Tudor in vista di Bologna Juve. Le condizioni dell’attaccante, ecco cosa è successo al JTC La Juve si è allenata questa mattina alla Continassa per continuare la preparazione verso la gara di domenica alle 20.45 al Dall’Ara contro il Bologna. Come appreso da Juventusnews24, ci sono novità per quanto riguarda le condizioni dei giocatori infortunati. 🔗juventusnews24.com

Bologna Juve, Kolo Muani o Vlahovic dal primo minuto? Ecco come verranno gestiti i due attaccanti: l’idea di Tudor - di Redazione JuventusNews24Bologna Juve, Kolo Muani o Vlahovic dal primo minuto? Ecco come verranno gestiti i due attaccanti: l’idea di Tudor per il big match del Dall’Ara Domani sera la Juventus sarà ospite del Bologna in occasione della sfida valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A, gara da molti definita come un vero e proprio spareggio Champions. Vlahovic ieri ha lavorato a parte e viaggia verso la convocazione. 🔗juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Italiano prima di Bologna-Juventus: Vlahovic? l'ho avuto per sei mesi, era un fenomeno; Bologna, Italiano prima della Juve: L'assenza di Vlahovic è un vantaggio ma...; Vlahovic out per Bologna Juve, Tudor: «Speravo di averlo»; Juventus, le ultime su Vlahovic, Koopmeiners, Douglas Luiz e Cambiaso in vista del Bologna. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Italiano prima di Bologna-Juventus: "Vlahovic? l'ho avuto per sei mesi, era un fenomeno" - Nel video Vincenzo Italiano alla vigilia di Bologna-Juventus: “Proveremo a fare la storia anche contro una Juve che con Tudor ha fatto grandi partite. Per la Champions sarà battaglia fino all’ultima ... 🔗sport.sky.it

Juventus, la decisione su Vlahovic e Koopmeiners per il Bologna - 3 Maggio 2025 - 14:25 Arriva la decisione in casa Juventus per quanto riguarda Vlahovic e Koopmeiners. Saverio Fattori Arrivano novità importanti in casa Juventus per quanto riguarda le condizioni di ... 🔗msn.com

Juventus, Tudor LIVE: "Vlahovic non ce la fa" - Igor Tudor, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Bologna, in programma domenica ... 🔗msn.com