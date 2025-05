Viveva in una gabbia per uccelli e mangiava solo marshmallow | una scimmia è stata salvata in Scozia

Scozia, uno uistitì tenuto come "animale da compagnia" è stato salvato da alcune associazioni animaliste. La scimmia Viveva in una gabbia per uccelli, era sottopeso e aveva sviluppato una dipendenza dai marshmallow. La sua storia è purtroppo solo la punta dell'iceberg di un fenomeno molto più esteso: il mercato delle specie selvatiche esotiche. 🔗 In, uno uistitì tenuto come "animale da compagnia" è stato salvato da alcune associazioni animaliste. Lain unaper, era sottopeso e aveva sviluppato una dipendenza dai. La sua storia è purtroppola punta dell'iceberg di un fenomeno molto più esteso: il mercato delle specie selvatiche esotiche. 🔗 Fanpage.it

