Viva Servizi approva il bilancio | Ricavi per 884milioni e utili in crescita di 17 rispetto al 2023

© Anconatoday.it - Viva Servizi approva il bilancio: Ricavi per 88,4milioni e utili in crescita di 1,7 rispetto al 2023 Viva Servizi Spa, società che gestisce il Servizio idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona, compreso il Capoluogo, ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo del 2024. Da questo si apprende poi come la società ha realizzato investimenti, per. 🔗 ANCONA – L’assemblea dei soci diSpa, società che gestisce ilo idrico integrato in 43 comuni della provincia di Ancona, compreso il Capoluogo, hato all’unanimità ilconsuntivo del 2024. Da questo si apprende poi come la società ha realizzato investimenti, per. 🔗 Anconatoday.it

