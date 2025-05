Vittorio Parigini determinato a guidare la Spal verso la salvezza contro il Milan Futuro

© Sport.quotidiano.net - Vittorio Parigini determinato a guidare la Spal verso la salvezza contro il Milan Futuro Vittorio Parigini ha affermato di aver toccato il punto più basso della propria carriera. Dopo un periodo estremamente negativo, l'ex punta esterna della Nazionale italiana Under 21 cercava il riscatto con la maglia della Spal. Il suo percorso è stato positivo, ma non è bastato per ottenere la salvezza diretta. L'attaccante cresciuto nel Torino però non è a Ferrara di passaggio, quindi è determinato a centrare la salvezza nella doppia sfida col Milan Futuro e poi mettere radici in biancazzurro. "Ho pronunciato quelle parole perché venivo da un'esperienza deludente a Cerignola, dove non ero nemmeno considerato – spiega Parigini –. Arrivare a Ferrara è stato un onore: siamo finiti ai playout, ma tanti giocatori vorrebbero indossare questa maglia.

