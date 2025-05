Vittoriale degli Italiani il ministro Alessandro Giuli dialoga con l’ologramma di D’Annunzio | Uno dei pilastri della mia formazione culturale

© Ilgiorno.it - Vittoriale degli Italiani, il ministro Alessandro Giuli dialoga con l’ologramma di D’Annunzio: “Uno dei pilastri della mia formazione culturale” ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo la visita al Vittoriale degli Italiani a Gardone Riviera, nel Bresciano, dove ha potuto 'dialogare’ con l'ologramma digitale di Gabriele D'Annunzio, a grandezza naturale che risponde alle domande dei visitatori ed è stato inaugurato oggi.“C'è un verso di D'Annunzio a me molto caro: 'io ho quel che ho donato’, ma in questo caso, soprattutto qui al Vittoriale, vedendo tutto ciò che il Vittoriale rappresenta, oggi D'Annunzio forse potrebbe dire di chi ci lavora e di chi lo ama, 'io sono quel che ho donato’”. 🔗 Brescia, 3 maggio 2025 – “Ho chiesto a D'Annunzio di parlarmi del canto augurale per la Nazione Eletta, per l'Italia, e mi ha dato una bellissima risposta dicendomi dell'importanza di questo canto augurale che celebra l'Italia, il suo passato e le sue origini, la sua grande forza evocatrice e soprattutto il suo grande destino. Era molto preparato”. Sono le parole delCulturadopo la visita ala Gardone Riviera, nel Bresciano, dove ha potuto 're’ con l'ologramma digitale di Gabriele D'Annunzio, a grandezza naturale che risponde alle domande dei visitatori ed è stato inaugurato oggi.“C'è un verso di D'Annunzio a me molto caro: 'io ho quel che ho donato’, ma in questo caso, soprattutto qui al, vedendo tutto ciò che ilrappresenta, oggi D'Annunzio forse potrebbe dire di chi ci lavora e di chi lo ama, 'io sono quel che ho donato’”. 🔗 Ilgiorno.it

