© Ilgiornale.it - Vite, alberi e canti ebraici: se l'odio è accettato I palestinesi, non solo Hamas, vogliono distruggere Israele, non è diritto all'informazione quello che ignora la verità, è un gorgoglio antisemita che cancella l' ambizione ad essere parte della storia dei diritti umani 🔗 Ilgiornale.it

L’Orchestra Canova nel Salone degli Specchi fra canti ebraici e la memoria della Shoah - L’asprezza della musica contemporanea di Silvia Colasanti, la speranza evocata dalle sonorità di Golijov che ha armonizzato e orchestrato un canto ebraico, la calma e la serenità trasmesse dal brano orchestrale “Fratres“ di Arvo Part. E inframmezzate a questi, testi della scrittrice ebrea olandese Etty Hillesum e la testimonianza di alcuni documenti ritrovati tra le carte del circolo musicale che ruotava attorno al fratello Mischa, per immergersi nella memoria dell’orrore della Shoah. 🔗ilgiorno.it

Sicurezza di viale Europa e taglio degli alberi, l’assessore all’ambiente replica alle polemiche - L’assessore all’ambiente del Comune di Terracina, Maurizio Casabona, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in risposta alle critiche riguardanti la sicurezza del tratto stradale di Viale Europa e il taglio degli alberi. La dichiarazione arriva in seguito a un dibattito pubblico che ha visto coinvolti il capogruppo Di Tommaso e il capogruppo di Europa Verde, Gabriele Subiaco. L’assessore ha sottolineato che la giunta comunale ha già deliberato misure specifiche per affrontare la situazione, inclusi il taglio degli alberi a rischio e la ripiantumazione di nuove specie arboree più idonee. 🔗ilfaroonline.it

Esule del nazismo, spia, pioniere del vino: le mille vite di Peter Sichel - Lo scorso 24 febbraio è morto a 102 anni Peter Sichel, una delle figure più affascinanti emerse nella grande storia dello spionaggio del Novecento. Peter Max Ferdinand Sichel nacque nel 1922 a Mainz, in Germania, in una famiglia ebrea produttrice e commerciante di vino attiva dal XIX secolo. Da bambino crebbe in un ambiente cosmopolita; nel 1935 i genitori lo mandarono a studiare in Inghilterra, mentre in patria il regime di Hitler aggravava le persecuzioni. 🔗it.insideover.com

Cimitero ebraico, addio alberi - Non una potatura “violenta”, ma un vero e proprio abbattimento di tutti gli alberi che crescevano all’interno del cimitero ebraico di piazzale Soccorso. Uno dopo l’altro sono caduti sotto i colpi ... 🔗polesine24.it