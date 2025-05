Visita guidata oasi wwf bosco di Cornacchiaia

Visita guidata in occasione della Primavera delle oasi WWF
Sabato 3 maggio ore 10:00
Durata Visita: circa 2 ore e mezzo, lunghezza 4 km.
Partecipanti: massimo 25, età minima 6 anni
Visita gratuita con donazione gradita
Equipaggiamento: la Visita non presenta difficoltà (il percorso però.

