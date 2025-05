Virtus Bologna | Attesa per l' Eurolega e la nuova arena parla Motiejunas

A Roma, o meglio, in Piazza San Pietro dalla settimana prossima aspetteranno, con impazienza, la fumata bianca. Il segno che il Conclave decida a chi affidare il futuro della Chiesa, dopo Papa Bergoglio.Senza scomodare paragoni irriverenti, una fumata bianca l'aspetta anche la Virtus. Per quello che riguarda il suo futuro in Eurolega. L'ultimo, in ordine di tempo, a sbilanciarsi sui colori bianconeri è stato Paulius Motiejunas. Non uno qualunque, il ceo dell'Eurolega.Intervistato da Piero Guerrini, per Tuttosport, il dirigente ha avuto parole di miele (e di elogio) per la Bologna bianconera. "La Virtus è uno dei club più iconici del Continente. Con l'arrivo del signor Zanetti è tornata in modo importante ad alto livello. Ha tifosi tra i più appassionati e il prossimo passo è la consistenza, rimanere ad alto livello e competere anno dopo anno.

