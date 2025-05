Violenza sessuale in centro a Milano | 26enne molesta una donna che passeggia in via Boccaccio

© Ilgiorno.it - Violenza sessuale in centro a Milano: 26enne molesta una donna che passeggia in via Boccaccio Milano – Ha molestato sessualmente una donna di 39 anni in pieno centro a Milano. L'episodio è avvenuto la sera di venerdì 2 maggio. Subito è intervenuta una pattuglia della Volante che ha bloccato un ucraino di 26 anni il quale ha anche preso a calci e pugni i poliziotti. Gli agenti lo hanno bloccato e arrestato per Violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per oltraggio.L'aggressione è avvenuta intorno alle 21.30 in via Boccaccio, nel cuore della città, dove la vittima, una donna italiana di 39 anni, è stata avvicinata mentre camminava dal 26enne che non ha esitato a palpeggiarla nelle parti intime. Repentino l'arrivo dei poliziotti davanti ai quali il molestatore, regolare in Italia e senza precedenti, ha perso il controllo, colpendoli ripetutamente con calci e pugni prima di essere bloccato e portato al carcere di San Vittore in attesa della convalida dell'arresto.

