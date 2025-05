Violenza sessuale al Concertone di Roma | Piantedosi chiede l' espulsione dei 3 studenti fermati

© Affaritaliani.it - Violenza sessuale al Concertone di Roma: Piantedosi chiede l'espulsione dei 3 studenti fermati Il ministro: “Per loro adesso è stato chiesto il nulla osta al magistrato”. Hanno tra 22 e 25 anni, in Italia con richiesta di soggiorno per studi 🔗 Affaritaliani.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Concertone a Roma, ragazza abusata tra la folla: in tre arrestati per violenza sessuale - La giovane era nella calca davanti al palco, quando tre stranieri hanno iniziato a molestarla. Sono stati poi fermati dalla polizia che ha gestito la sicurezza del concerto 🔗xml2.corriere.it

Avvicina donne chiedendo sigarette poi prova a baciarle, 29enne arrestato a Roma per violenza sessuale - Un 29enne è stato fermato a Roma per violenza sessuale e lesioni personali ai danni di due donne nei pressi delle stazioni ferroviarie. 🔗notizie.virgilio.it

Concertone del 1 maggio, non solo musica e politica, anche tre arresti per violenza sessuale - Nella classica location di Piazza San Giovanni, ieri è andato in scena il grande happening musicale organizzato nella giornata della festa dei lavoratori Il grande Concerto del Primo Maggio di Roma 2025 quest’anno è tornato a far sentire il suono degli strumenti degli oltre 40 artisti in scaletta, nella sua consueta location della restaurata Piazza San Giovanni. Il tradizionale evento, promosso come al solito a Roma dai Sindacati Confederali (CGIL, CISL, UIL) e organizzato da iCompany, ha riunito oltre 200mila spettatori che hanno assistito alla solita kermesse musicale che dalle 15 del ... 🔗cityrumors.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Violenza sessuale a Roma: l'incubo di una giovane durante un concerto - Il concertone di Roma, atteso da migliaia di giovani, si è trasformato in un incubo per una ragazza di venticinque anni. Arrivata nella capitale per divertirsi e godere della musica, la giovane si è t ... 🔗notizie.it

A Roma tre uomini sono stati arrestati con l’accusa di aver molestato una ragazza durante il “Concertone” del primo maggio - Giovedì la polizia ha arrestato a Roma tre uomini accusati di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 25 anni durante il “Concertone” del primo maggio. Secondo le dichiarazioni della ragazza ... 🔗ilpost.it

Molestie al Concertone, ecco chi sono i tre studenti che hanno aggredito la ragazza - Gli universitari di origine tunisina accusati di violenza sessuale sono già liberi. “Avevano bevuto, non erano venuti per sentire la musica” ... 🔗roma.repubblica.it