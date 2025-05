Vintage e antiquariato torna il Via Roma street market

Domenica 4 maggio, dalle ore 9 alle 18,30, Vintage e antiquariato saranno protagonisti in via Roma, chiusa al traffico, ma aperta ai cittadini dall'incrocio con via Pozzo fino alla piazzetta Santa Maria. Presenti gli stand delle attività commerciali di via Roma.

