Vincenzo Nibali senza segreti | Anche nella mia scuola giravano armi amo la Sicilia ma non ho nostalgia

© Messinatoday.it - Vincenzo Nibali senza segreti: "Anche nella mia scuola giravano armi, amo la Sicilia ma non ho nostalgia" scuola con la pistola nello zaino”. . 🔗 “Leggendo della sparatoria di Monreale, dei tre giovani uccisi da un diciannovenne armato, ho pensato a quant’è stretto il bivio tra le direzioni che puoi prendere. Messina non era una città mafiosa o particolarmente violenta ma avevo compagni che venivano acon la pistola nello zaino”. . 🔗 Messinatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

L’asso Vincenzo Nibali pedala con i ragazzi e ricorda Scarponi - Non si è risparmiato ieri mattina l’asso del ciclismo Vinenzo Nibali, ospite a Porto Potenza. Dopo aver percorso la ciclabile con bambini e ragazzi, in piazza Douhet lo Squalo ha risposto alle domande degli allievi della scuola di ciclismo Potentia Rinascita. Ha parlato molto del legame con le Marche, stretto anche per via dell’amico Michele Scarponi, il compianto ciclista filottranese ucciso in un incidente. 🔗ilrestodelcarlino.it

Accordi e sgambetti, urne senza segreti: così Stefano Bandecchi ha conquistato la Provincia di Terni - Alle 10.23 di oggi, 31 marzo 2025, Stefano Bandecchi è stato proclamato ufficialmente nuovo presidente della Provincia di Terni. La nomina arriva poche ore dopo la chiusura del seggio di Palazzo Bazzani che ha non solo consegnato la fascia azzurra al sindaco della città dell’acciaio, ma messo in... 🔗ternitoday.it

"Senza segreti", l'esposizione delle opere di Loredana Riavini da Illy Caffè - TRIESTE - Presso Illy Caffè di Trieste in via delle Torri 3, sono esposte le opere dell’artista triestina Loredana Riavini. L’esposizione dal titolo “Senza segreti” è dedicata al vino. Un’esposizione dove la natura, rappresentata dall'uva, si fonde a un grande amore per il nostro territorio e per... 🔗triesteprima.it

Ne parlano su altre fonti

Vincenzo Nibali senza segreti: Anche nella mia scuola giravano armi, amo la Sicilia ma non ho nostalgia; IL LOMBARDIA 2024. SVELATO IL PERCORSO DELL'ULTIMA CLASSICA MONUMENTO; Erica, dietologa dei big del ciclismo. I segreti in un libro con Vincenzo Nibali; Una vita da gregario. I diari segreti di Alessandro Vanotti. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Vincenzo Nibali: “Per colpa del doping ho perso tanto. Ero un bersaglio: mi hanno pedinato e mi sono anche entrati in casa” - “Ero un ragazzino di strada che poteva anche prenderne una brutta, di strada. Ma grazie a mio padre e alla bicicletta ne ho imboccate altre”. Intervistato dal Corriere della Sera, uno dei ciclisti ita ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Vincenzo Nibali festeggia i 40 anni: “Il Tour del 2014 è stato il momento in cui mi sono sentito meglio in carriera, ora devo capire quale sarà il mio futuro” - Avevo raggiunto una condizione che mi ha permesso di sentirmi sempre benissimo, senza avere neanche un cedimento. Quello è stato un mese perfetto“. L'articolo Vincenzo Nibali festeggia i 40 ... 🔗msn.com

Vincenzo Nibali si espone su Antonio Tiberi - Se non è un'investitura ufficiale, poco ci manca: Antonio Tiberi ha ricevuto i complimenti da Vincenzo Nibali per quanto fatto vedere nella stagione appena conclusa e, per lo stesso Squalo dello ... 🔗msn.com