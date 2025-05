Vincenzo Nibali | Per colpa del doping ho perso tanto Ero un bersaglio | mi hanno pedinato e mi sono anche entrati in casa

Intervistato dal Corriere della Sera, uno dei ciclisti italiani più vincenti di sempre, Vincenzo Nibali, ha ripercorso alcune difficili tappe della sua vita e della carriera sportiva: la complessa adolescenza a Messina, l'addio alla Sicilia per inseguire il sogno del ciclismo, la lotta al doping e molto altro."Combinavo danni e attiravo guai come un parafulmine. Degli esempi? Ho fatto esplodere con i petardi metà delle cassette delle lettere del quartiere Boccetta e ho lanciato un motorino contro il muro mancando di poco una passante", ha dichiarato Nibali che leggendo della sparatoria di Monreale, dei tre giovani uccisi da un 19enne armato, ha pensato: "Quant'è stretto il bivio tra le direzioni che puoi prendere. Ero un ragazzino di strada che poteva anche prenderne una brutta, di strada. Ma grazie a mio padre e alla bicicletta ne ho imboccate altre".

