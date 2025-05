Vimodrone erba alta al parco | Gli sfalci ridotti sono studiati L’obiettivo è la sostenibilità

© Ilgiorno.it - Vimodrone, erba alta al parco: "Gli sfalci ridotti sono studiati. L’obiettivo è la sostenibilità" erba alta al parco, "ma l’incuria non c’entra", sfalci ridotti per favorire l’impollinazione e la biodiversità in tre polmoni: Martesana, Quasimodo e Repubblica. Vimodrone dà una mano alla natura e piazza cartelli nelle aree prescelte per l’esperimento verde. Anticipa le lamentele e richiama l’attenzione della comunità sull’iniziativa. "Obiettivo sostenibilità – spiega il sindaco Dario Veneroni -. Siamo impegnati a rendere la città sempre più green con scelte che migliorano la qualità della vita e tutelano l’ambiente". Da qui passa anche il nuovo piano di gestione dei giardini pubblici. "Ridurre la frequenza dei tagli favorisce la biodiversità e la fioritura spontanea, crea un contesto più favorevole per gli insetti contribuendo alla salute dell’ecosistema urbano".A Milano l’iniziativa aveva sollevato polemiche, qui si spera nella comprensione dei cittadini. 🔗 al, "ma l’incuria non c’entra",per favorire l’impollinazione e la biodiversità in tre polmoni: Martesana, Quasimodo e Repubblica.dà una mano alla natura e piazza cartelli nelle aree prescelte per l’esperimento verde. Anticipa le lamentele e richiama l’attenzione della comunità sull’iniziativa. "Obiettivo– spiega il sindaco Dario Veneroni -. Siamo impegnati a rendere la città sempre più green con scelte che migliorano la qualità della vita e tutelano l’ambiente". Da qui passa anche il nuovo piano di gestione dei giardini pubblici. "Ridurre la frequenza dei tagli favorisce la biodiversità e la fioritura spontanea, crea un contesto più favorevole per gli insetti contribuendo alla salute dell’ecosistema urbano".A Milano l’iniziativa aveva sollevato polemiche, qui si spera nella comprensione dei cittadini. 🔗 Ilgiorno.it

