Vimine si mette a nudo nel nuovo singolo Pallottole di Carta

Vimine ha pubblicato il suo nuovo singolo, "Pallottole di Carta", una ballad intensa dalle sonorità R&B e Soul. Il brano esplora il coraggio di accettarsi e liberarsi dalle insicurezze, trasformando la sua cameretta dalle pareti gialle in un simbolo di crescita e rinascita.Quando le paure diventano parole e musica"Pallottole di Carta" racconta il momento in cui Vimine ha trovato il coraggio di aprire la finestra della sua stanza, lasciando entrare la luce e liberando emozioni che per troppo tempo erano rimaste intrappolate. Le "Pallottole di Carta" del titolo rappresentano i pensieri accartocciati, le parole non dette, i pesi interiori finalmente abbandonati. È un invito ad essere se stessi, senza paura del giudizio altrui.L'artista descrive il brano come un capitolo importante della sua vita, in cui ha fatto scelte significative, condividendole con la sua famiglia, gli amici più stretti e soprattutto con la persona che ama.

