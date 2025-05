Vigneti abbattuti e agricoltori ostaggio della criminalità volantinaggio durante il mercatino settimanale | Basta omertà denunciate

© Agrigentonotizie.it - Vigneti abbattuti e agricoltori ostaggio della criminalità, volantinaggio durante il mercatino settimanale: "Basta omertà, denunciate" mercatino di Campobello di Licata dove ha diffuso il volantino - una vera lettera aperta, fatta col cuore - che invita ad uscire fuori dal. 🔗 Detto, fatto. L'associazione antiracket e usura "Rete per la legalità Sicilia", con il suo presidente vicario regionale Eugenio Di Francesco, è stato aldi Campobello di Licata dove ha diffuso il volantino - una vera lettera aperta, fatta col cuore - che invita ad uscire fuori dal. 🔗 Agrigentonotizie.it

Vigneti rasi al suolo, lettera-appello agli agricoltori: "Abbattete il muro di paura, la mafia usa il silenzio per tenervi sotto controllo" - Lo aveva già detto. Manifestando preoccupazione sul nuovo andazzo, ossia sui danneggiamenti dei vigneti che non sono ancora carichi, ad AgrigentoNotizie aveva espresso timori per quello che verrà: "È un segnale! Hanno ricominciato da capo e in un periodo vuoto. Questo deve far riflettere". Adesso... 🔗agrigentonotizie.it

