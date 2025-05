Vigili del fuoco morti recuperati i corpi di Nico e Emanuele dopo più di 50 ore

© Thesocialpost.it - Vigili del fuoco morti, recuperati i corpi di Nico e Emanuele dopo più di 50 ore Vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone, entrambi di 42 anni, stavano affrontando una delle tante sfide che la Maiella può riservare a chi ha il coraggio di esplorarla. Ma quella volta, il destino si è messo in mezzo, e una tranquilla escursione di canyoning si è trasformata in un incubo.Il dramma nelle acque del fiume AvelloNel cuore della forra del Massiccio della Maiella, il fiume Avello è sempre stato un avversario temibile. Ma quel giorno, l’acqua aveva raggiunto livelli mai visti prima. La corrente era più forte che mai, e mentre i quattro escursionisti cercavano di guadagnarsi un punto sicuro, l’imprevedibile si è materializzato. La gamba di Emanuele si è bloccata tra le rocce, e l’acqua impetuosa ha iniziato a trascinarlo. 🔗 Era il pomeriggio di mercoledì scorso quando la tragedia ha colpito la montagna. IdelCivitella edCapone, entrambi di 42 anni, stavano affrontando una delle tante sfide che la Maiella può riservare a chi ha il coraggio di esplorarla. Ma quella volta, il destino si è messo in mezzo, e una tranquilla escursione di canyoning si è trasformata in un incubo.Il dramma nelle acque del fiume AvelloNel cuore della forra del Massiccio della Maiella, il fiume Avello è sempre stato un avversario temibile. Ma quel giorno, l’acqua aveva raggiunto livelli mai visti prima. La corrente era più forte che mai, e mentre i quattro escursionisti cercavano di guadagnarsi un punto sicuro, l’imprevedibile si è materializzato. La gamba disi è bloccata tra le rocce, e l’acqua impetuosa ha iniziato a trascinarlo. 🔗 Thesocialpost.it

Cosa riportano altre fonti

Vigili del fuoco morti, non ancora recuperati i corpi. Si valuta l’uso di un aereo - Non sono stati recuperati, nonostante gli sforzi i corpi dei due vigili del fuoco morti dopo un’escursione in Abruzzo. Proseguono le attività del Soccorso alpino e dei pompieri, monitorate dal tavolo attivato in Prefettura a Chieti, per completare le operazioni di recupero delle salme che si trovano nella forra del fiume Avello a Pennapiedimonte (Chieti),Tecnici del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco stanno valutando la possibilità di impiegare ulteriori modalità di recupero. 🔗ilfattoquotidiano.it

Vigili del Fuoco morti a Chieti, recuperati i corpi dopo 50 ore e un tentativo fallito: chi erano - Dopo 50 ore, sono stati recuperati i corpi dei Vigili del Fuoco morti a Chieti, Nico Civitella e Emanuele Capone: la Procura ha aperto un fascicolo 🔗notizie.virgilio.it

Settant’ore di speranza e dolore: recuperati i due vigili del fuoco morti nel canyon di Pennapiedimonte” - Dopo 70 ore di ricerche a Pennapiedimonte, sono stati recuperati i corpi di Emanuele Capone e Nico Civitella, i due vigili del fuoco morti durante un’escursione nella forra del fiume Avello. Si erano avventurati in zona con altri due colleghi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Recuperati con l'elicottero i corpi dei due vigili del fuoco morti nel chietino; Recuperati dopo 50 ore i corpi dei due Vigili del Fuoco morti sulla Maiella; Recuperati i corpi di Emanuele e Nico, i due vigili del fuoco morti a Pennapiedimonte / VIDEO; Vigili del fuoco morti, i corpi recuperati dopo 50 ore. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Vigili del fuoco morti, i corpi recuperati dopo 50 ore - Dopo quasi 70 ore dall'avvio delle ricerche e a oltre 50 dall'individuazione dei corpi, sono stati recuperati i corpi dei vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone, entrambi di 42 anni, morti ... 🔗ansa.it

Vigili del fuoco morti: salme recuperate dopo 50 ore - Dopo quasi 70 ore dall'avvio delle ricerche e a oltre 50 ore dall'individuazione dei corpi sono state recuperate le salme dei vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone, entrambi di 42 anni, m ... 🔗msn.com

Recuperati con l'elicottero i corpi dei due vigili del fuoco morti nel chietino - AGI - Sono stati recuperati i corpi dei due vigili del fuoco morti nel Chietino. Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra specializzata nel soccorso in forra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Spe ... 🔗msn.com