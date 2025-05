Vigili del fuoco morti in Abruzzo salme recuperate dopo 50 ore

© Feedpress.me - Vigili del fuoco morti in Abruzzo, salme recuperate dopo 50 ore Vigili del fuoco morti nel Chietino. Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra specializzata nel soccorso in forra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è riuscita a raggiungere, attraverso un accesso laterale, il punto in cui erano state ancorate le barelle contenenti i corpi dei due escursionisti, nella giornata di giovedì. I tentativi di accesso. 🔗 Sono stati recuperati i corpi dei duedelnel Chietino. Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra specializzata nel soccorso in forra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è riuscita a raggiungere, attraverso un accesso laterale, il punto in cui erano state ancorate le barelle contenenti i corpi dei due escursionisti, nella giornata di giovedì. I tentativi di accesso. 🔗 Feedpress.me

Ne parlano su altre fonti

Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo - AGI - Sono stati individuati dalle squadre del Soccorso Alpino i corpi senza vita dei due vigili del fuoco scomparsi da ieri sera in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi dei due vigili, entrambi 43enni in servizio nel comando di Chieti. I vigili si trovavano insieme ad altri due colleghi che sono stati rintracciati, uno è risultato indenne e l'altro è stato trasportato all'ospedale di Chieti ma non è in pericolo di vita. 🔗agi.it

Abruzzo, vigili del fuoco si perdono durante un'escursione: due su quattro ritrovati morti dopo ore di ricerche - La comunità della Majella è rimasta con il fiato sospeso per le le ricerche di due dei quattro vigili del fuoco che nella giornata di ieri (30 aprile) si erano persi durante... 🔗ilmessaggero.it

Chieti: morti i 2 vigili del fuoco dispersi sulle montagne dell’Abruzzo - Sono stati individuati dal Soccorso alpino senza vita i corpi dei due vigili del fuoco dispersi da mercoledì sera in Abruzzo, in località Balzolo di Pennapiedimonte, nella provincia di Chieti. Sono in corso le operazioni per il recupero dei corpi dei due, entrambi 43enni e in servizio al comando dei vigili del fuoco di Chieti. Erano impegnati in un’escursione con altri due colleghi liberi dal servizio. 🔗lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Abruzzo, trovati morti i due vigili del fuoco di Chieti dispersi da ieri sera; Abruzzo, chi erano Civitella ed Capone: i due vigili del fuoco morti durante un’escursione; Recuperati dopo 50 ore i corpi dei due vigili del fuoco morti durante un’escursione in Abruzzo; Trovati morti i due vigili del fuoco dispersi in Abruzzo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Abruzzo, vigili del fuoco morti: salme recuperate dopo 50 ore - "L'amministrazione comunale di Pennapiedimonte (Abruzzo) comunica che, dopo quasi 70 ore dall'avvio delle ricerche e a oltre 50 ore dall'individuazione dei corpi dei due vigili del fuoco morti durante ... 🔗msn.com

Vigili del fuoco morti in Abruzzo. Recuperate le due salme dopo 50 ore - Nico Civitella ed Emanuele Capone erano scesi in cordata con altri due colleghi nella gola del fiume Avello, in piena per lo scioglimento delle nevi ... 🔗repubblica.it

Recuperati dopo 50 ore i corpi dei due vigili del fuoco morti durante un’escursione in Abruzzo - La sindaca di Pennapiedimonte: "Dopo oltre 50 ore dall’individuazione dei corpi di Nico Civitella ed Emanuele Capone, comunico che si sono appena concluse le operazioni di recupero delle loro salme" ... 🔗ilfattoquotidiano.it