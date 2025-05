Vigili del Fuoco morti a Chieti recuperati i corpi dopo 50 ore e un tentativo fallito | chi erano

dopo 50 ore, sono stati recuperati i corpi dei Vigili del Fuoco morti a Chieti, Nico Civitella e Emanuele Capone: la Procura ha aperto un fascicolo

Due vigili del fuoco del comando di Chieti sono stati trovati morti dopo essere scivolati in un crepaccio. Salvi invece due loro colleghi

Sono stati trovati morti i due vigili del fuoco dispersi da ieri durante un'escursione a Pennapiedimonte, sulla Maiella, in provincia di Chieti, dopo essere scivolati in una zona impervia. I due colleghi che erano con loro, tutti del comando di Chieti, sono stati soccorsi in località Balzolo dal 118.

I fatti a Balzolo, non lontano dal Parco nazionale della Maiella: le operazioni sul fiume Avello durate tutta la notte

