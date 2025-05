Vigili del fuoco grido dall’allarme

Vigili del fuoco di Brescia? Sotto organico e in condizioni di intervento difficili, non sempre al passo con i tempi, che corrono veloci e obbligano ad adeguamenti rapidi. È la denuncia dei sindacati (Cgil, Fp, FnsCisl, Uil Pa e Usb) dei pompieri, che hanno proclamato uno stato d'agitazione "per sbloccare una situazione ritenuta inadeguata alle esigenze operative della provincia di Brescia".Esempi: "i Vigili del fuoco non devono trovarsi impreparati di fronte alla complessità dei treni a idrogeno della Valcamonica o a un soccorso antincendio sul lago di Garda, mai organizzato e pianificato". E ancora: "Bisogna permettere ai lavoratori di operare in sicurezza e secondo standard all'avanguardia. Tecnologie innovative e investimenti lungimiranti sul territorio rendono il compito degli operatori sempre più arduo e in evoluzione - fanno sapere i sindacati - Per essere al passo i dirigenti devono essere consapevoli della realtà e non rimanere in attesa.

