Vietato cantare Bella ciao il 25 aprile | a Mottola 10 persone identificate per infrazione della sobrietà

© Ilfattoquotidiano.it - Vietato cantare “Bella ciao” il 25 aprile: a Mottola 10 persone identificate per infrazione della “sobrietà” della Liberazione, ma questa volta le 10 persone sono state identificate dalle forze dell’ordine. È quanto avvenuto lo scorso 25 aprile a Mottola, piccolo Comune di poco più di 15mila abitanti in provincia di Taranto. Come spiegano alcuni dei protagonisti, quelle canzoni hanno provocato la reazione di un carabiniere in servizio che ha intimato al gruppo di smettere di cantare giustificando il divieto con le disposizioni impartite dalla prefettura. Come noto, infatti, dopo la morte di Papa Francesco il governo ha deliberato di proclamare cinque giorni di lutto nazionale, andando così a ricomprendere la giornata l’80esimo anniversario della Liberazione, con l’invito “a svolgere tutte le manifestazioni pubbliche in modo sobrio e consono alla circostanza”. 🔗 Hanno intonato i tipici canti partigiani, come ogni anniversarioLiberazione, ma questa volta le 10sono statedalle forze dell’ordine. È quanto avvenuto lo scorso 25, piccolo Comune di poco più di 15mila abitanti in provincia di Taranto. Come spiegano alcuni dei protagonisti, quelle canzoni hanno provocato la reazione di un carabiniere in servizio che ha intimato al gruppo di smettere digiustificando il divieto con le disposizioni impartite dalla prefettura. Come noto, infatti, dopo la morte di Papa Francesco il governo ha deliberato di proclamare cinque giorni di lutto nazionale, andando così a ricomprendere la giornata l’80esimo anniversarioLiberazione, con l’invito “a svolgere tutte le manifestazioni pubbliche in modo sobrio e consono alla circostanza”. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Se ne parla anche su altri siti

Tommy Cash si rifiuta di cantare "Bella ciao": "La mia canzone è un'altra" - Tommy Cash non ci sta. L’artista non intende cedere ai dettami della sinistra. Ed ecco che rifiuta di cantare "Bella ciao". Succede a Milano, dove il cantante estone si trova in attesa dell’Eurovision. Qui un giornalista del portale The Journalai ha incontrato il ragazzo, il cui vero nome è Tomas Tammemets, nel suo chiosco e gli ha chiesto: "Tu canti ‘Ciao bella’, puoi cantarci anche Bella ciao?". 🔗liberoquotidiano.it

Tommy Cash si rifiuta di cantare “Bella ciao”: “Quella non è la mia canzone”. Scoppia la polemica a pochi giorni dall’Eurovision - “Ciao, bella”, ma non “Bella ciao”. Tommy Cash ha le idee chiare su cosa vuole cantare e cosa no. Lo ha dimostrato nei giorni scorsi quando ha allestito un chiosco per le vie di Milano offrendo caffè ai passanti. Il cantante in gara al prossimo Eurovision Song Contest ha dato appuntamento ai fan in piazza Morbegno nel capoluogo lombardo per racimolare voti in vista della competizione canora in programma nelle prossime settimane, e tra i tanti che sono accorsi rispondendo al suo invito un giornalista del portale The Journalai lo ha avvicinato per chiedergli: “Tu canti ciao bella (è un verso ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Romano di Lombardia: il paese che vieta di cantare “Bella ciao” al corteo del 25 aprile - A Romano di Lombardia, nel Bergamasco, l’invito a svolgere tutte le manifestazioni pubbliche in modo sobrio e consono alla circostanza per il lutto nazionale per la morte del Papa si è tradotto nel divieto di cantare ‘Bella ciao’ alla sfilata del 25 aprile. Lo riporta Corriere della Sera. Il quotidiano cita una nota firmata dal presidente del consiglio comunale, il leghista Paolo Patelli. Che prescrive di non effettuare «brani musicali, inni e canti ad eccezione del Silenzio e dell’Attenti» nelle prime tappe della sfilata. 🔗open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mottola, vietato cantare «Bella ciao»: identificati in 10 per aver infranto la «sobrietà»; Mottola, vietato cantare «Bella ciao»: identificati in dieci per l'infrazione di «sobrietà». Esplode la polemica sui social; Romano di Lombardia, “Bella ciao” vietata al corteo del 25 aprile; Blog | 25 aprile, Bella ciao simbolo di liberazione in tutto il mondo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Mottola, vietato cantare «Bella ciao»: identificati in 10 per aver infranto la «sobrietà» - Il fatto accaduto durante il corteo del 25 aprile: i cittadini «rei» di aver intonato canti partigiani dopo l’inno di Mameli ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it

La storia del paese che ha vietato di cantare “Bella Ciao” il 25 aprile - La storia del paese che ha vietato di cantare "Bella Ciao" il 25 aprile. A raccontarlo è il Corriere della sera. 🔗blitzquotidiano.it

Romano di Lombardia, “Bella ciao” vietata al corteo del 25 aprile - Il presidente del consiglio comunale di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, ha prescritto di non effettuare “brani musicali, inni e canti” per la Festa della Liberazione, rispondendo all'inv ... 🔗tg24.sky.it