VIDEO Stefano Udassi Torres a Punto C | Esclusione di Turris e Taranto Lega Pro vittima

"L'esclusione di Turris e Taranto non è stata un bello spot per la serie C ma allargherei il discorso a tutto il calcio italiano. Sono stati dei momenti molto delicati dovendo prendere decisioni così forti, poi io faccio parte anche del Consiglio Direttivo. Ma non sono state decisioni prese dalla Lega, sono delle regole della Federazione. Se salti tre scadenze sei fuori. La Lega Pro è vittima di questa situazione. Al di là di quelli che sono i controlli, noi stiamo dando dei segnali al calcio con il salary cap e con la Riforma Zola. Siamo l'unica Lega che sta cercando delle soluzioni. Abbiamo anche deciso di aumentare il costo della fidejussione per dare un segnale e non trovarsi più in situazioni simili", così si è espresso a Punto C, il format di anteprima24 sulla terza serie, il presidente della Torres Stefano Udassi.

