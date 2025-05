VIDEO Stefania Constantini il tiro da fuoriclasse valso 4 punti e l’oro ai Mondiali di curling Folle esultanza | Alééééé

© Oasport.it - VIDEO Stefania Constantini, il tiro da fuoriclasse valso 4 punti e l'oro ai Mondiali di curling. Folle esultanza: "Alééééé" Mondiali di curling doppio misto, sconfiggendo la Scozia per 9-4 in una finale al cardiopalma andata in scena sul ghiaccio di Fredericton (Canada). Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno vinto la rassegna iridata da imbattuti, proprio come erano riusciti a fare alle Olimpiadi di Pechino 2022: tornati insieme a tre anni di distanza dall'apoteosi a cinque cerchi, gli azzurri sono stati impeccabili e il filotto di successi consecutivi è salito a quota ventidue.La partita era in grande equilibrio dopo sei end: il binomio tricolore conduceva per 5-4 dopo che Bruce Mouat e Jennifer Dodds avevano messo a segno tre punti con il vantaggio del power-play. I nostri portacolori decidono di non adottare il power-play, costruiscono un fantastico castello di gioco e si arriva al tiro finale con Stefania Constantini su di giri: la veneta inventa una giocata spaziale, piazza una stone da urlo e mette a segno quattro punti da favola.

