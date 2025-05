Video shock di Hamas in cui compare un ostaggio coperto di sangue

Video shock di Hamas in cui compare un ostaggio coperto di sangue

Hamas ha diffuso il Video di un ostaggio gravemente ferito di origine russa

Gaza, raid Israele su sfollati a Khan Yunis, 8 morti tra cui 5 bambini, Hamas rilancia: "5 ostaggi vivi per tregua 50 giorni" - VIDEO - Continuano i bombardamenti durante la festività di Eid al-Fitr; mentre Hamas cerca un nuovo cessate il fuoco Un raid israeliano nella notte ha colpito una casa e una tenda che ospitavano sfollati a Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, uccidendo 8 persone, tra cui 5 bambini. Per i pales 🔗ilgiornaleditalia.it

I fratelli ostaggi divisi da Hamas, l’addio a quello che resta a Gaza in un video shock: «Si vede la disperazione nei suoi occhi» – Il video - Hamas ha pubblicato un nuovo video in cui si vedono Yair Horn, liberato dalla prigionia dopo 489 giorni, e suo fratello Eitan, ancora in mano ai terroristi, nel momento drammatico in cui si abbracciano prima della liberazione di uno solo di loro lo scorso mercoledì 26 febbraio. «Sono molto felice che mio fratello venga rilasciato domani, ma non ha alcun senso separare le famiglie», ha detto Eitan nel video. 🔗open.online

Hamas diffonde video shock, ostaggio ricoperto di sangue e bendato - Il conflitto che da mesi scuote le regioni del Medio Oriente continua a gettare ombre sulla sorte degli ostaggi presi durante le violente ostilità. L’ostaggio, vittima di un confronto drammatico tra fazioni opposte, spesso diventa simbolo di una violenza che non risparmia nessuno, lasciando dietro di sé una scia di dolore e disperazione. La diffusione di immagini di prigionieri, con le loro ferite e il loro volto segnato dall’orrore, è un tragico richiamo alla brutalità di un conflitto che non mostra segni di attenuarsi. 🔗thesocialpost.it

Medio Oriente, Hamas diffonde il video shock di un ostaggio coperto di sangue; Hamas diffonde il video shock di Maksim Herkin, ostaggio ferito, da 575 giorni prigioniero a Gaza; Hamas pubblica video shock di un ostaggio coperto di sangue, è il risultato della pressione militare; Maxim Harkin ferito e insanguinato in un tunnel, il video shock di Hamas sull'ostaggio israeliano. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Hamas diffonde il video shock di Maksim Herkin, ostaggio ferito, da 575 giorni prigioniero a Gaza - Nel video, probabilmente dettato dai miliziani di Hamas, Herkin afferma: "Sono stato bombardato due volte da Israele e questo è il risultato della pressione militare e della guerra per liberare i prig ... 🔗rainews.it

Medio Oriente, Hamas diffonde il video shock di un ostaggio coperto di sangue - Hamas ha diffuso un video in cui si vede l'ostaggio Maxim Harkin, ferito, fasciato, insanguinato, apparentemente raggiunto dai miliziani in un tunnel ostruito da terra e detriti. Il giovane parla con ... 🔗ansa.it

Hamas diffonde video shock, ostaggio coperto di sangue - Hamas ha diffuso un video in cui si vede l'ostaggio Maxim Harkin, ferito, fasciato, insanguinato, apparentemente raggiunto dai miliziani ... 🔗quotidiano.net