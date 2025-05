VIDEO Leclerc clamoroso errore a Miami | incidente nel giro di posizionamento con gomme sbagliate addio Sprint!

© Oasport.it - VIDEO Leclerc, clamoroso errore a Miami: incidente nel giro di posizionamento con gomme sbagliate, addio Sprint! Leclerc è andato a sbattere contro un muretto durante il giro di formazione che ha preceduto la Sprint Race del GP di Miami, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino della metropoli statunitense. Un vero e proprio acquazzone si è abbattuto sul tracciato e il monegasco è stato mandato in pista su gomme intermedie al volante della Ferrari.Si è trattato di un vero e proprio azzardo in quel frangente da parte della Scuderia di Maranello, perché le condizioni meteo erano davvero al limite e in quel momento specifico sarebbe stato opportuno adottare le mescole da bagnato come fatto da altre scuderie. Il pilota del Cavallino Rampante ha dato un po’ di gas lungo il rettilineo che portava a curva 11, ma l’acqua planning è stato esagerato, la vettura gli è scartata verso destra e l’impatto contro la barriera è stato inevitabile. 🔗 Charlesè andato a sbattere contro un muretto durante ildi formazione che ha preceduto laRace del GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito cittadino della metropoli statunitense. Un vero e proprio acquazzone si è abbattuto sul tracciato e il monegasco è stato mandato in pista suintermedie al volante della Ferrari.Si è trattato di un vero e proprio azzardo in quel frangente da parte della Scuderia di Maranello, perché le condizioni meteo erano davvero al limite e in quel momento specifico sarebbe stato opportuno adottare le mescole da bagnato come fatto da altre scuderie. Il pilota del Cavallino Rampante ha dato un po’ di gas lungo il rettilineo che portava a curva 11, ma l’acqua planning è stato esagerato, la vettura gli è scartata verso destra e l’impatto contro la barriera è stato inevitabile. 🔗 Oasport.it

Torino Milan, clamoroso errore di Maignan! L’assurdo autogol di Thiaw che regala il vantaggio ai granata – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Torino Milan, l’assurdo autogol dei rossoneri firmato Maignan-Thiaw: clamoroso errore del portiere francese – VIDEO Incredibile autogol del Milan sul campo del Torino. I granata sono passati in vantaggio dopo solo 5 minuti grazie al clamoroso errore di Maignan. Il portiere rinvia addosso a Thiaw, con il pallone che finisce in rete. maignan…pic.twitter.com/KXccejdQBb— Inside Milan (@_InsideMilan) February 22, 2025 Il video dell’autorete è già virale, in un match che interessa da vicino anche la Juventus nella corsa Champions. 🔗juventusnews24.com

Autogol Rrahmani, clamoroso errore del difensore in Como Napoli: dopo Maignan-Thiaw ecco un altro incredibile episodio – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Autogol Rrahmani, clamoroso errore del difensore in Como Napoli: il VIDEO di quanto successo al Sinigaglia È la giornata dei clamorosi autogol: Como-Napoli si apre con un errore di Rrahmani che ha mandato avanti i lagunari. Senza guardare la posizione di Meret, il kossovaro ha fatto un retro passaggio troppo forte che è finito nella sua porta. ?? GOAL: Rrahmani (OG)?? Como 1-0 Napolipic. 🔗juventusnews24.com

Juventus Next Gen Altamura, clamoroso Afena-Gyan: doppio errore da non credere! Cosa è successo – VIDEO - di Redazione JuventusNews24Juventus Next Gen Altamura, clamoroso Afena-Gyan: doppio errore da non credere nel corso del primo tempo! Cosa è successo – VIDEO Un doppio errore da non credere. A ridosso del duplice fischio della sfida tra Juventus Next Gen e Altamura, l’attaccante Felix Afena-Gyan si è preso la scena ma in negativo per un doppio errore. ? Mamita lo que se comió Afena Gyan en el partido de la #Juventus NextGen #Juve #FinoAllaFine #ForzaJuve pic. 🔗juventusnews24.com

