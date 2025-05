VIDEO IN – Inter-Verona l’arrivo a San Siro del bus nerazzurro!

© Inter-news.it - VIDEO IN – Inter-Verona, l'arrivo a San Siro del bus nerazzurro! Inter questa sera sarà protagonista contro il Verona, nella partita valida per la trentacinquesima giornata di campionato. Nel frattempo a San Siro è arrivato il pullman nerazzurro, tra i cori di incoraggiamento dei tifosi Interisti. Di seguito il VIDEO catturato dall'inviato di Inter-News.it a San Siro, Onorio Ferraro.NUOVAMENTE CAMPIONATO – L'Inter di Simone Inzaghi questa sera, alle ore 20.45, scende in campo a San Siro per sfidare il Verona di Paolo Zanetti. Una sfida non banale quella tra nerazzurri e scaligeri, con la squadra campione d'Italia in carica che spera ancora nello scudetto. Dopo il pari spettacolare a Barcellona per 3-3, nella semifinale di andata di Champions League, la Beneamata vuole riscattarsi in campionato dove è reduce da due sconfitte consecutive contro Bologna e Roma.

