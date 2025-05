VIDEO Ex Pastificio Amato ecco come è stato trovato dalla Soprintendenza

L'ingresso con il drone all'interno dell'area dell'ex Pastificio Antonio Amato di Salerno rivela il profilo di quello che sembra essere un insediamento rustico risalente al I secolo ma anche altri ritrovamenti molto probabilmente datati fino al III secolo a.C..la conferma arriva dalle parole della soprintendente Raffaella Bonaudo che ha dichiarato che lo scavo preventivo ha restituito tracce di strutture documentate per più fasi cronologiche, almeno dal primo secolo a.C. al III secolo d.C.. ma non c'è stata nessuna sorpresa per il proprietario dell'aria Roberto Aversa che con la Soprintendenza stava collaborando dall'inizio dei lavori, proprio perché è noto che la zona possa rilevare preesistenze archeologiche."La prosecuzione delle indagini, attualmente a carico del proprietario, è condizionata alle valutazioni della proprietà rispetto ad una diversa configurazione progettuale" ha fatto sapere la Soprintendenza che ha trovato ampia disponibilità da parte di chi deve realizzare l'intervento a trovare una soluzione per poter preservare la storia, ma nello stesso tempo garantire lo sviluppo dell'aria che, in un in una cerniera tra i quartieri di Mercatello e Mariconda da tempo attende la riqualificazione dell'ex insediamento produttivo.

Stop ai lavori di demolizione e riqualificazione dell'ex Pastificio Antonio Amato a Salerno. La Soprintendenza ai beni Archeologici, belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, infatti, ha bloccato il cantiere dov'è in corso la realizzazione di un complesso residenziale composto...

La storia che bussa alle porte della modernità, le case vecchie che fermano l'avanguardia delle case nuove. Sono stati fermati così dalla Soprintendenza ai beni

